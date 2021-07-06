نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للدفعة القادم صرفها على موقع البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أطلقت برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي في الفترة الأخيرة لكي يكون داعماً للمواطن والأسرة السعودية متوسطة الحال على التغلب على معوقات الحياة وغلاء الأسعار في معظم السلع الأساسية، وقد زادت أعداد البحث عن المساعدة المقطوعة في الفترة الأخيرة منذ بداية العام الجديد وكثرت الأسئلة عن ميعاد صرفها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”، ونحن في موقعنا نهتم بمتابعة كافة الأخبار السعودية وخاصة التي تخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط التقديم في المقطوعة

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط للتقديم في المساعدة المقطوعة يجب توافرها في كل من يريد الإستفادة من الدعم المقدم منها، ونوضح لكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ولا يقل عمره عن 35 عام حينها.

ولا يمتلك سجل تجاري.

ولا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال.

وبمجرد تحقق وتوفر هذه الشروط في المواطن المتقدم يستطيع التقديم والإستفادة من المساعدات المادية لمقطوعة الضمان الإجتماعي.

موعد صرف المقطوعة

لا يستطيع أي مصدر إخباري أو موقع التنبؤ بميعاد نزول المساعدات المقطوعة حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لم تحدد منذ إنطلاق هذا البرنامج موعد ثابت ومحدد لنزول مبالغ الدعم، واكتفت فقط بالإعلان عن الموعد على موقعها الرسمي أو الصفحة الرسمية لها على تويتر، وبمجرد الإعلان عن الموعد من الوزارة سوف نقوم بتوضيحه لكم فوراً.

وأخيراً وليس آخراً نرجو أن نكون قد كتبنا لكم مقال مميز ومفصل بكافة المعلومات عن المساعدة المقطوعة، فالمساعدة المقطوعة أصبحت أحد أكثر المواضيع الهامة التي يهتم بمتابعتها الملايين من المواطنين السعوديين، ولأي سؤال أو استفسار قم بترك تعليق بالأسفل بكل الأسئلة والإستفسارات وسوف نجيب عليها جميعاً في أقرب وقت ممكن