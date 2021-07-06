التسجيل في برنامج ساعد SAAID والمستندات المطلوبة للتسجيل بالنظام والشروط. كما هو المعهود من الحكومة السعودية من تقديم مختلف الخدمات والامتيازات لمواطنيها. حيث تسعي دائماً من أجل توفير كل جديد لتقديم المساعدم للمواطنين في مختلف أمو حياتهم. لكي يتمكن المواطن السعودي من العيش في حياة اقتصادية واجتماعية جيدة. ومن بين الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية هناك برنامج ساعد المقدم لحملة الثانوية العامة. وهو عبارة عن نظام الكتروني يتم من خلاله التقديم للحصول على وظيفة شاغرة داخل الوظائف الحكومية. كما أن هذا البرنامج يقبل للتقديم من قبل حاملة الثانوية العامة أو المرحلة المتوسطة أو الشهادة الابتدائية. ولذلك هناك العديد من عمليات البحث عن رابط البرنامج وطريقة التقديم عليه والشروط والمستندات المطلوبة له وهو ما سوف نقدمه داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على أهداف برنامج العمل عن بعد تعرف على ماهي هذه المبادرة وطريقة التسجيل بالبرنامج

التسجيل في برنامج ساعد SAAID

برنامج ساعد هو عبارة عن برنامج قدمته وزارة الخدمة المدنية السعودية للمواطنين من حملة الثانوية العامة أو ما دونها. وكان الهدف من تقديم هذا النظام هو مساعدة المواطنين على التقديم للحصول على فرصة وظيفة فارغة داخل الوظائف الحكومية تبعا لقدراتهم. ويتم ذلك عن طريق قيام المواطن باسجيل كافة بياناته الشخصية وقدراته على النظام ويتم الترشيح للوظيفة حسب إمكانيته. ويتمكن المواطن من التسجيل داخل البرنامج عن طريق مجموعات من الخطوات والتي سنذكرها كما يلي:

الشروط المطلوبة للتسحبل في البرنامج

لقد قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن المواطن من التسجيل في برنامج ساعد. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما دونها

ينبغي ألا يكون موظفاً

ألا يتخطي عمر المتقدم عن 45 عاماً

وكذلك يجب أن يكون قادر صحيا وحسن المظهر

يشترط ألا يكون محكوم عليه بسجن أو بحد شرعي

يجب عدم كونه مفصول من خدمة الدولة

المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام