من هنا التقديم في وظائف معهد الحرس الملكي 1443 لخريجي الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة في السعودية عن كيفية التقديم في وظائف معهد الحرس الملكي 1443 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الإدارة العامة والتي أشارت إلى وجود وظائف شاغرة بالمعهد، وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية لهم بعد قبولهم في تلك الوظائف والتي يتم التقديم عليها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إعدادها من أجل التقديم بها بكل سهولة لمن يرغب في الالتحاق بالحرس الملكي، والذي يحتوي على الكثير من المميزات التي يرغب في الاستفادة منها الكثير من المواطنين الذين توافدوا بشكل كبير على الموقع الإلكتروني من أجل تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني بعد توفر الشروط التي نعلنها لكم خلال المقال.

التقديم في وظائف معهد الحرس الملكي 1443

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الملكي عن بدء تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في الالتحاق بالوظائف من حملة الثانوية العامة، حيث يمكنهم الالتحاق بمختلف البرامج والتخصصات التي تم إعدادها، مثل برمجة الحاسب الآلي، والسكرتارية التنفيذية، وإدارة سلاسل الإمداد، وغيرها من التخصصات الأخرى التي تم الإعلان عن وظائف شاغرة بها.

وبدأ تلقي طلبات التسجيل في الوظائف في يوم الأحد 24 ذي القعدة الذي يوافق 4 يوليو بالتقويم الميلادي، ويجب أن يقوم الراغبين في التقديم بإدخال كافة البيانات التي يطلبها التسجيل، وذلك بعد التأكد من أنها البيانات الصحيحة، حيث سوف يتم فحص جميع تلك البيانات مع الجهات المختصة للتأكد من صحتها قبل أن يتم القبول.

بوابة القبول في وظائف الحرس الملكي

ويمكن للراغبين في التقديم بالوظائف، الدخول على بوابة القبول بوظائف الحرس الملكي ثم إتباع الخطوات التالية:

تحديد نوع التقديم.

كتابة نوع الشهادة التي حصل عليها المتقدم.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

إدخال البيانات المطلوبة.

كتابة رقم السجل المدني.

تحديد الرغبات.

تأكيد الطلب وطباعته.

وبعد ذلك سوف يقوم المسؤولين بمراجعة البيانات وفحصها ثم التواصل مع المتقدم من خلال رقم الجوال الذي يقوم بإدخاله مع البيانات الخاصة بالتسجيل.

شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي

وقامت الإدارة العامة بالإعلان عن شروط القبول بالوظائف وهي كالآتي:

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

أن يكون وزن المتقدم مناسب لطوله.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية.

توفر حسن السير والسلوك به.

توفر اللياقة الطبية به.

مزايا الدراسة في برامج الحرس الملكي

ويعد الالتحاق ببرامج الحرس الملكي من أكثر البرامج التي تشهد إقبال كبير من جانب المواطنين الذين يتوافدون على التقديم عليها، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المزايا وهي:

حصول الدارس على 1000 ريال خلال فترة الدراسة.

يحصل الدارس على تأمين طبي بمستشفيات القوات المسلحة.

بعد انتهاء التدريب يتم تعيينه في القوات المسلحة برتبة عريف.

تعد فترة التدريب محسوبة ضمن مدة الخدمة العسكرية الخاصة به.

وقام عدد كبير من الخريجين بالتقديم في وظائف حرس الحدود للالتحاق بها والاستفادة من المميزات الكبيرة التي تحتوي عليها تلك الوظائف، ويمكن الحصول على تلك الوظائف من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وسوف يتم فحص جميع الطلبات واختيار من يستحقونها من خلال المعايير التي تم وضعها من أجل قبول المستحقين.