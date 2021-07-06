مشاريع الشباب بين الإبتكار والتكرار …..بقلم / أسماء سعد

على قدر إعجابنا بالتنامي الكبير والمضطرد في عجلة المشاريع الصغيره ، سيما من جيل الشباب الواعد الذي اتجه للعمل الحر بعد أن اقتنع بأهمية هذا المجال ومدى فاعليته في ترسانة الإقتصاد المحلي ومدى عوائده الجيده على المستثمر ، إلاّ أن معظم تلك المشروعات لم تخرج حتى الآن عن عباءة التكرار أو التقليد الشائع في المشروعات المطروحة، التي تقتصر غالباً على أنشطة محددة، والغريب أن أكثر تلك المشروعات تقام وسط مناطق ومواقع تزدحم بوجود أنشطة في المجال نفسه، الأمر الذي يُعجل بفشل المشروع وخروجه من السوق.

المقاهي على سبيل المثال من المشاريع التي كثر انتشارها في الآونة الأخيرة وبصورة كبيرة في الشوارع وحتى في الدهاليز والممرات، نظرا لأنها من المشاريع المربحة والمواكبة للعصر الجديد، وقد يزداد الاقبال عليها كلما زادت كفاءة المكان والخدمات المتوفرة به.

ولكن وجدت بين تلك المقاهي منافسه قوية، حيث يحاول كل مقهى بأن يتميز بطريقة تقديمه للقهوة أو من خلال صنع الأجواء التشجيعية من أجل استقطاب الزبائن بمختلف الأعمار، ومع تنامي هذه الثقافة وإنتشارها في المجتمع ، تسربت فكرة أركان للقهوة حتى داخل بعض المنازل ، فنجد البعض أنشأ في منزله ركن للقهوة تأثراً بالجو المحيط به بمختلف الألات وبأحدث الانواع.

على كثر تشجيعي وإعجابي بإنخراط الشباب في مجال العمل الحر وإنتشار هذه الثقافة بين أوساط الشباب المستثمر ، لكن يبقى التساؤل المطروح هنا هل حُصرت غالبية المشاريع الصغيرة على مشروع القهوة؟، أم يوجد مشاريع اخرى من الممكن ان تحقق نجاح وعائد إستثماري كبير؟،وهل جميع تلك المقاهي ستسمر لسنوات عديدة أم سنراها تغلق تدريجيًا كما بدأت؟، بالتأكيد يوجد العديد من المشاريع الناجحة ذات الأفكار المتطورة والمختلفة والفريدة من نوعها، والتي تحتاج الى القليل من التفكير الخارج عن الصندوق، لكن يتضح بأن تلك المقاهي لن تستمر كثيراً نظراً لما تنفقه من أموال باهضة على الديكورات وأماكن الجلوس وعلى معدات القهوة التي تجدد بين الحين والآخر وعلى أصناف البن، والكثير من رواد وزوار هذه الأماكن يرغبون بالأماكن الجديدة ذات الشكل المختلف ويهجرون المقاهي التي أصبحت عتيقه، مما يسبب الفشل وإغلاق النشاط فيكون هو النهاية المتوقعة لمشروع تجاري اعتمد على تقليد أفكار الآخرين، والانقياد نحو المشاريع الجاهزة بقوالبها، بعيداً عن روح الابتكار، والتطوير

لا أقول بأن مشروع القهوة غير جيد، بل أقول نحتاج الكثير من المشاريع الإبداعية التي تساهم في تنشيط دورة الإقتصاد المحلي ، وتساهم التقليل من البطالة وذلك بتوفير الكثير من الوظائف التي تتناسب مع طبقات وفئات الشباب المختلفة.

ختاماً نقول كما أن مشروع الكافيهات ساعد على توفير العديد من الفرص الوظيفية، هناك أيضاً الكثير من المشاريع التي يرغب المستهلك بوجودها في مدينته بحيث تساعده على توفير جميع احتياجاته ومتطلباته بكافة أشكالها وأنواعها، فبأفكاركم النيرة والمبهرة نرفع من عجلة الاقتصاد في البلد ونحقق هدفنا المنشود في التنوع والتميز.