رابط وخطوات تقديم وظائف الحرس الملكي 2021 لحملة الثانوية العامة

خطوات تقديم وظائف الحرس الملكي 2021 تعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية علي محركات البحث المختلفة وذلك لأن يقومون بعرفة شروط وخطوات التقديم في هذه الوظائف وذلك لأن يتقدمون لها بعد إن قامت وزارة الحرس الملكي بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف للشباب السعودي.

تقديم وظائف الحرس الملكي 2021

أوضحت وزارة الحرس الملكي بإنها قامت بفتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف للشباب السعودي الحاصل علي شهادة الثانوية العامة علي رتبة عريف فني وقد أوضحت الوزارة بإنها إلي حاجة إلي عدد من التخصصات الوظيفية، ويتم تدريب المتقدم وبعد ذلك يتم تسلم الوظيفة ويستطيع التدرج في الوظائف بناء علي سلم وظائف العسكريين.

شروط الحرس الملكي 1443

وضعت وزارة الحرس الملكي عده شروط لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في هذه الوظائف حيث تكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

ينبغي إن يكون المتقدم حاصل علي الجنسية السعودية.

إن يكون سعودي المنشاء.

يجب إن لا يقل عمرة عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة عند التقديم.

يشترط إن يكون غير متزوج من فتاة غير سعودية.

يجب إن يكون المتقدم غير مسجل في الوظائف الحكومية أو في الوظائف الخاصة.

إن لا يقل طولة عن 170 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

يشترط إن لم يسبق له التقديم في الكليات أو المعاهد العسكرية.

إن يكون لائق طبياً وغير مصاب بالأمراض.

يتمتع بمستوي عالي من القوة البدنية.

خطوات تقديم وظائف الحرس الملكي 2021

يتم التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: