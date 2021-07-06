خطوات تحديث حساب المواطن 1443 وموعد صرف الدفعة 44 لشهر يوليو 2021

تحديث حساب المواطن 1443 هو من أكثر ما يهم الكثير من المستفيدين من البرنامج في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية إضافة البيانات الجديدة لهم في البرنامج حيث إنة يتطلب القيام بعملية تحديث البيانات في كل فترة حتي يتم إستمرار صرف الدفعات الجديدة للمستفيدين.

تحديث حساب المواطن 1443

حساب المواطن هو عبارة عن مساعدة مالية تقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي عدد من المواطنين في المملكة لأن يتم مساعدتهم علي تحسين الحالة المالية لهم ويتم صرف هذا البرنامج بشكل شهري كنوع من الدخل الإضافي لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط البرنامج، ويطلب البرنامج من المستفيد التأكد من البيانات الشخصية له المسجلة في البرنامج والقيام بتحديث البيانات الشخصية له في كل فترة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن هي الدفعة المقررة لشهر يوليو الجاري وسيتم إيداع هذه الدفعة في يوم الأحد القادم الموافق 11 يوليو لجميع المستفيدين حتي يستطيع المستفيد صرف هذه الدفعة بعد إتمام عملية الصرف ويتم الاستعلام عن نتائج أهلية هذه الدفعة عبر القيام بالأتي:

الولوج إلي موقع حساب المواطن الرسمي علي الشبكة العنكبوتية.

اختيار من الصفحة الجانبية للموقع الاستعلام عن الأهلية.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المربع المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك نتيجة الأهلية في صفحة أخري.

تحديث حساب المواطن 1443

حتي تستطيع القيام بتحديث البيانات الشخصية لك المسجلة في البرنامج يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية: