نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح خدمة مؤسسة البريد السعودي لتوصيل جواز السفر بعد التجديد عبر منصة أبشر إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح خدمة مؤسسة البريد السعودي خطوة هامة لتوفير الوقت والجهد بعد تجديد جواز السفر السعودي بعد أن شاركت مؤسسة البريد السعودي، والمديرية العامة للجوازات خدمة توصيل جواز السفر إلى المنزل حسب العنوان الوطني المسجل عبر مكاتب البريد المنتشرة بالمملكة بعد تجديده ألياً من خلال منصة أبشر،حيث تم تدشين خدمة مؤسسة البريد السعودي لتوصيل جوازات السفر منذ عام 2017 بالتعاون مع إدارة الجوازات في منطقة الرياض عبر 17 مكتب بريد منتشرة في أحياء المدينة وذلك من خلال خدمة واصل الألية ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوزات السعودية وقد أوضحت الطريقة والخطوات.

شرح خدمة البريد السعودي لتوصيل جواز السفر بعد التجديد

مؤسسة البريد،شاركت عبر حسابها الإلكتروني الموثق رسمياً على موقع «تويتر»، صور معلوماتية “إنفوجراف”، أوضحت بالشرح إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الخدمة.

كتبت مؤسسة البريد السعودي، تغريده:

جدد جواز سفرك ولا تشيل هم الاستلام من خلال شراكتنا مع مديرية الجوازات السعودية جوازك الجديد واصل لبيتك من خلال العنوان الوطني.. البريد السعودي.

وقد أوضح البريد، شرح خدمة مؤسسة البريد السعودي للحصول على جواز السفر بعد انتهاء المستخدم من تجديده عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وكيفية الاستفادة من خدمة استلام الجواز من خلال الخدمة الإلكترونية وذلك عن طريق إتباع الشرح

خطوات استلام جواز السفر عبر واصل بعد تجديده من أبشر

– التأكد من وجود عنوان وطني لصاحب الجواز “صحيح” . – دخول منصة أبشر. الضغط على مربع حساب المستفيد. اضغط على خيار “تجديد جواز السفر” من القائمة المنسدلة. تقديم المستندات المطلوبة.

اختار العنوان الوطني للمستفيد. اضغط اختيار خدمة توصيل. اطبع نموذج التوصيل الذي يقدم لموظف مؤسسة البريد. التوجه لأقرب فروع بريد سعودي للعميل. تقديم مستند يثبت تجديد جواز السفر لموظف البريد ولابد أن يكون مقدم الطلب صاحب الجواز أو ولي أمره وتقديم ما يثبت ذلك تسديد 30 ريال رسوم التوصل. – سيتم توصيل الجواز القديم والجديد خلال ثلاث أيام كحد أقصى.

تستمر المؤسسة في شرح خدمة توصيل جواز السفر بعد التجديد من خلال أبشر عن طريق “واصل” و أيضا تعريف خدماتها الإلكترونية من خلال الحساب الإلكتروني الموثق على موقع تويتر و استقبال الاستفسارات والرد عليها.