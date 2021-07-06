قروض الراجحي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

قروض الراجحي، هي من اهم التمويلات التي يثق بها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين، ولان مصرف الراجحي احد اهم البنوك داخل الأراضي السعودية فان قرض الراجحي أيضا به عدد كبير من المميزات التي يحتاجها أي شخص يبحث عن تمويل شخصى، أولا هذه المميزات هي سهولة الاجرائات الخاصة بطلب القروض، ثانيا هي فترة السداد التي يتطلبها البنك من العميل وهى تصل إلى 6 سنوات، ودائما ما يبحث المستفيد عن قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي، وهذا ما يقدمه بنك الراجحي بتقديمه قرض بدون تحويل راتب، وقد وضع الراجحي عدد من الشروط التي لابد من توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب.

قروض الراجحي بدون تحويل راتب

بنك الراجحي هو احد اهم خمس بنوك داخل المملكة العربية السعودية بل يعتبر من اعرقها، ويقوم البنك دائما بتطوير خدماته المصرفية والإلكترونية بتقديم قروض الراجحي بعدد من المميزات التي تناسب كل شخص، ويقدم الراجحي أيضا قروض الراجحي للمتقاعدين، وهو من القروض الهامة جدا والتي لها صدى كبير داخل المملكة، ولهذا فان بنك الراجحي يعتبر من اهم البنوك السعودية التي تقدم الكثير من القروض المختلفة والمتنوعة لجميع الأشخاص سواء سعوديين أو وافدين.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

أولا يجب أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

ثانيا يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

ثالثا يجب أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

طريقة التقديم على قروض الراجحي

دائما ما يبحث عدد كبير من الأشخاص على كيفية التقديم على قروض الراجحي والخطوات التي يجب أن يتبعها من اجل الحصول على تمويل شخصى من بنك الراجحي وسوف نتعرف على جميع الخطوات وهى كالتالي.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين. تقدم صوره من المؤهل الدراسي. خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل. إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

قرض الراجحي للمتقاعدين

من ضمن قروض الراجحي بدون تحويل راتب هو قروض المتقاعدين وهى من القروض الهامة جدا والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وتمويل المتقاعدين هو من التمويلات الهامة حيث لا يقدم هذه الخدمة بنوك كثيره ولكن مصرف الراجحي يقدمها، وهى تقدم وفق شروط حددها البنك وتقدم بشروط و اجرائات بسيطه ويمكن التقديم والحصول على قروض المتقاعدين لكل من يريد من الأشخاص الذي بلغوا سن التقاعد.