نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحصل على 200 ألف ريال تمويل شخصي من بنك الاستثمار بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الاستثمار نأمل أن تكون مؤهلاً للحصول على القرض الشخصي الذي تبحث عنه بدون كفيل حتى تتمكن من ضمان حصولك على الأموال التي تحتاجها. سواء كنت تمر بظروف غير متوقعة في الحياة أو تحتاج فقط إلى المال لسداد شيء ما بسرعة، فإن معرفة أنك مؤهل للحصول على القرض الذي تحتاجه هو شعور مريح ، مما يتيح لك الوصول إلى النقود التي تحتاجها لأي شيء تحتاجه، بمجرد الموافقة على الحصول على قرض شخصي ، يتم تسليم الأموال عادةً مباشرةً إلى حسابك البنكي، إذا كنت تحصل على قرض لإعادة تمويل ديون قائمة، يمكنك في بعض الأحيان أن تطلب من المقرض أن يدفع فواتيرك مباشرة، على سبيل المثال فعندما تتم الموافقة على قرض تمويل 2 مليون ريال سعودي بدون راتب. يمكنك إرسال أموالك عبر الدفع المباشر إلى ما يصل إلى 10 دائنين، فيحصل كل منهم على 100 ألف ريال، مما يساعد على ضمان عدم إنفاق الأموال النقدية على أشياء أخرى.

شروط الموافقة على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك الاستثمار

كيف يتم تحديد التأهيل المسبق؟ يمكن أن يعتمد التأهيل المسبق للحصول على قرض شخصي على عدة عوامل مختلفة. يجب أن تضعها في اعتبارك ، وستختلف بشكل كبير اعتمادًا على المُقرض الذي تقدم الطلب من خلاله. إليك شيئان من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك ، عندما يتعلق الأمر بالقرض الخاص بك والذي قد يؤثر على ما إذا كنت مؤهلاً مسبقًا للقرض أم لا.

درجة الائتمان الخاصة بك ، سيكون هذا دائمًا شيئًا ستحتاج إلى التفكير فيه. اعتمادًا على المؤسسة المالية أو المقرض الذي تمر به يمكنك المراهنة على أن تاريخك الائتماني ودرجاتك الائتمانية سيلعبان دورًا كبيرًا في ما إذا كنت مؤهلاً مسبقًا أم لا.

، سيكون هذا دائمًا شيئًا ستحتاج إلى التفكير فيه. اعتمادًا على المؤسسة المالية أو المقرض الذي تمر به يمكنك المراهنة على أن تاريخك الائتماني ودرجاتك الائتمانية سيلعبان دورًا كبيرًا في ما إذا كنت مؤهلاً مسبقًا أم لا. مبلغ القرض الخاص بك، مقدار الأموال التي تخطط للاقتراض من المقرض أو البنك سيلعب أيضًا دورًا في تحديد ما إذا كنت مؤهلاً مسبقًا أم لا.

لتحقيق أقصى استفادة من بحثك عن بنك يمكنك اخذ الموافقة منه، فكر في التقدم مع أكثر من مُقرض واحد. بهذه الطريقة قد تحصل على العديد من عروض التأهيل، وهذا سيسمح لك بالفرز بين المقرضين وتحديد أيها يناسبك، فلا تضع عنقك تحت رحمة أحد.

عندما تتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي أو أي نوع آخر من القروض (رهن عقاري أو قرض سيارة). فإنك تمنح بنك الاستثمار إذنًا للتحقق من تقرير الائتمان الخاص بك لتقييم “أهليتك الائتمانية”. من حيث الجوهر، يتطلع البنك إلى معرفة مدى احتمالية سداد الأموال التي اقترضتها والتاريخ الائتماني الأكثر حقيقة لديك. كلما قلت المخاطر التي تظهرها، زادت احتمالية تأهلك للحصول على القرض الشخصي الجديد.

لذلك درجة الائتمان هي اللي تحدد كم سيقوم البنك بتمويلك ودفعاتك الشهرية، كل هذا يتم تقديره عبر حاسبة بنك الاستثمار. على سبيل المثال. نحن نرشدك الى هذا التمويل الشخصي من باب المساعدة. ولتعلم أنه يمكنك دفع 3 ألف ريال وتحصل على التمويل الشخصي. يمكن لغيرك أن يدفع 3 ألاف ونصف، والبعض الأخر يمكنه دفع ألفان فقط. كل هذا راجع لدرجتك الائتمانية وقدرة البنك على التحقق من السداد، ندعو الله أن يوفقكم في الموافقة على تمويل ترغبون به.

أفضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب

عند تجميع قائمتنا لأفضل القروض الشخصية ، قامت ثقفني بتقييم العشرات من المقرضين. لقد نظرنا في العوامل الرئيسية مثل أسعار الفائدة والرسوم ومبالغ القروض وأطوال المدة المقدمة. بالإضافة إلى ميزات أخرى بما في ذلك كيفية توزيع أموالك وخصومات الدفع التلقائي وخدمة العملاء ومدى سرعة حصولك على أموالك.

إذا كنت تفكر في الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب لأنك تواجه مشكلة في تغطية نفقاتك بسبب الوباء. قد تميل إلى الحصول على التمويل، أو إذا وجدت أن راتبك أصبح يقصر في تغطية نفقاتك شهرًا بعد شهر. لكن قبل أن تفعل ذلك، ألق نظرة فاحصة على إنفاقك، هل تعيش حقًا في حدود إمكانياتك؟ أم أنك تنفق على كماليات. رجاءا فكر جيدا.