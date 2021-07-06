دوت الخليج – الدمام استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام 2021م، 48566 بلاغًا إسعافيًا منها 1253 بلاغًا عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن الفرق الطبية الإسعافية قدمت الخدمة الطبية لـ 41471 حالة إسعافية منها 22488 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة و18198 حالة جرى مباشرتها في نفس الموقع، و785 حالة وفاة نتيجة الحوادث.

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة العمليات على الرقم “997” أو عن طريق تطبيق “أسعفني” عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقة المسعفين عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية يستقبل 48566 بلاغاً إسعافياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.