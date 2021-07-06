رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 2021 عريف فني لحاملي الثانوية العامة عبر ipa.edu.sa

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تقديم الحرس الملكي 1443، وما هي شروط التقديم وموعد التقديم، فقد أعلنت رئاسة الحرس الملكي، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن فتح باب التقديم في وظائف الحرس الملكي لحملة الثانوية، وهو تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة عريف فني بعد التخرج، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على معايير وشروط موضوعة مسبقاً، وبناءً على اجتياز المقابلة الشخصية وتوافر المستندات المطلوبة للتوظيف، ومنذ أن تم الإعلان عن هذه الوظائف، تزاحم الشباب الراغب في التوظيف للتقديم فيها، لما لهذه الوظائف من مميزات عديدة سوف نذكرها فيما بعد.

ويتم التعيين على هذه الوظائف بعد التخرج على رتبة عريف فني، وتحسب فترة التدريب الذي يخوضها المتدرب في المعهد من ضمن سنوات خدمته، كما أنه خلال فترة التدريب المنتهي بالتوظيف هذه يتقاضى المتدرب راتب 1000 ريال، بخلاف التأمين الصحي مع بعض المميزات الأخرى التي سوف نفرد لها الحديث لاحقاً، لذلك يتزاحم الشباب الراغب في وظيفة مناسبة، للالتحاق بوظائف الحرس الملكي تقديم 1443.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي

يبحث الشباب الراغب في التوظيف عن الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله ملء استمارة التوظيف الإلكترونية، حتى يتمكن من التقديم في الموعد المحدد لذلك، وذلك بعد توافر كافة الشروط اللازمة للتوظيف والتي تحددها رئاسة الحرس الوطني، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية وعمل المفاضلة بين المتقدمين، وفيما يلي من هذا المقال، سوف نستعرض معكم الرابط الرسمي للتقديم وشروط وموعد التقديم.

آلية التقديم في وظائف الحرس الملكي 2021

الدخول أولاً على موقع معهد الإدارة العامة الرسمي.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية في الموعد المحدد.

كتابة كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق.

كافة البيانات المدونة في استمارة التقديم صحتها على مسؤولية مقدم الطلب.

النقر على أيقونة “إرسال” وطباعة هذا الطلب لاحتياجه لاحقاً عند إجراء المقابلة الشخصية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أحد الأقسام التالية (العلوم الطبيعية، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية).

أن يكون قد أدى اختبارات القدرات والاختبار التحصيلي عن طريق المركز الوطني للقياس.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

غير مطرود من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 ولا يزيد عن 30.

لا يقل الطول عن 170 وأن يكون هناك تناسق بين الطول والوزن.

اجتياز المقابلة الشخصية.

لائق طبياً وخالي من الأمراض.

ألا يكون موظفاً في جهة حكومية مدنية أو عسكرية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

كتابة تعهد على نفسه أن يؤدي الخدمة العسكرية لمدة 4 سنوات.

موعد التقديم

التقديم متاح بدايةً من يوم الأحد 24\11\1442 الموافق 04\07\2021