المعهد التقني للألبان شروط القبول لخريجي الثانوية العامة بالسعودية

المعهد التقني للألبان شروط القبول ، والتقديم لخريجي شهادة الثانوية العامة، كما تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 6 من شهر يوليو 2021م، الموافق 26 من شهر ذي القعدة 1442هـ، من قبل المعهد التقني للألبان والأغذية، بمدينة السيخ، في محافظة الخرج، بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبدء القبول والتسجيل، في برنامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، للفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1443هـ، والتي تعمل على تأهيل الشباب السعودي، للدخول في مجال العمل في قطاع صناعة الغذاء، كذلك تشتمل على العديد من التخصصات المرتبطة بصناعة الغذاء، منها تقنية إنتاج الألبان والتغذية، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، مع العلم أن التقديم يكون من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني، الخاص بالتسجيل في المعهد التقني للألبان والأغذية، وفق الضوابط وشروط القبول التي تنص عليها لوائح المعهد.

المعهد التقني للألبان شروط القبول

إضافة لما سبق ذكره، فإن المعهد التقني للألبان والأغذية، يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث تم تأسيسه بهدف الارتقاء، بمستوى الكفاءات السعودية الفنية المتخصصة، بصناعة الألبان، وفق برنامج توطين الشباب السعودي، وخاصة في العمالة التابعة للقطاع الخاص، حيث يعمل المعهد على تقديم برامج تدريب، ذات جودة فنية وتقنية عالية، لتلبي تطوارت صناعة الألبان والأغذية، بحيث يكون توظيف كوادر سعودية متخصصة، هي الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص بالمملكة، وفق برنامج دعم توظيف السعوديين، وقد حدد المعهد العديد من الشروط الأساسية، للقبول والتقديم بالمعهد، والعديد من الضوابط، الواجب توافرها بالمتقدم.

شروط الالتحاق بالمعهد للعام التدريبي الجديد 1443هـ

وعن الشروط الرئيسية للالتحاق بالمعهد، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم ، حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها. كذلك يشترط أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي. كما يجب ألا يكون سبق للمتقدم، الدعم من صندوق الموارد البشرية. كذلك يجب أن يجتاز المتقدم، المقابلة الشخصية، واختبار القبول. في النهاية يتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على مزايا التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.

كيفية التقديم بالمعهد التقني للألبان تدريب منتهي بالتوظيف 1443هـ

في الختام لراغبي التقديم في المعهد التقني لألبان والأغذية، اتباع الخطوات التالية: