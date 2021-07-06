إجازات بنوك السعودية بعيد الأضحى وموعد الدوام 1442

إجازات بنوك السعودية في عيد الأضحى، البنوك هي من أكثر المؤسسات التي لا يمكننا الاستغناء عنها طوال الوقت وفي عيد الأضحى نظرًا لطول مدة الإجازة يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواعيد العمل في البنوك بعيد الأضحى ومتى تبدأ إجازة المصارف السعودية في عيد الأضحى، حيث أن الطلب على البنوك يتزايد في فترات الإجازة بشكل عام وفي عيد الأضحى بشكل خاص حيث يحتاج الحجاج للمصارف طوال الوقت، لهذا نوضح لكم موعد الإجازة والدوام للمصارف السعودية في عيد الأضحى.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى

تعمل جميع البنوك السعودية على توفير أفضل خدمة العملاء بأقصى طاقة لها حيث تقدم لهم الكثير من الخدمات المصرفية والتمويلية والمالية لجميع الأفراد سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وحتى في الإجازات لا يمكن الاستغناء عن خدمات المصارف لهذا قام مركز ساما وهو البنك المركزي السعودي بالإعلان عن إجازات المصارف السعودية كالتالي:

إجازة عيد الأضحى لجميع المصارف السعودية تبدأ في 5 ذي الحجة وهو 15 يوليو.

تم تحديد مدة إجازة عيد الأضحى لتكون عشرة أيام لجميع البنوك السعودية.

عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى في 25 من يوليو وهو 15 ذي الحجة.

البنوك العاملة في عيد الأضحى

على الرغم من أن البنوك من المؤسسات التي يسمح لها بأخذ إجازة في المناسبات الرسمية مثل عيد الأضحى، ولكن هناك بعض البنوك السعودية التي قررت العمل أثناء إجازة عيد الأضحى لكي توفر خدمات جميع المتواجدين في المنطقة وخاصةً المناطق الآهلة بالسكان وذات الحاجة المستمرة للبنوك مثل مكة والمدينة المنورة، وهذه قائمة بالمصارف العاملة في عيد الأضحى: