رابط تحديث حساب المواطن 1442 تسجيل دخول بوابة ca.gov.sa للاستعلام برقم الهوية

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تحديث حساب المواطن 1442 وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب البرنامج عن ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن 1442 من أجل استمرارية الحصول على دعم برنامج الدعم الحكومي، حيث يجب على كافة المستفيدين والمستفيدات من الدعم سواء للمسجلين أو القائمين الحاليين القيام بإجراء تحديث حساب المواطن في حال حدوث أي تغيير على البيانات الخاصة بالمستفيد، ويتم إنهاء عملية تحديث البيانات لبرنامج حساب المواطن عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

رابط تحديث حساب المواطن 1442

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي الإجراء الواجب اتباعه وإنهاءه من أجل ضمان استمرارية دعم برنامج حساب المواطن 1442، حيث يستمر البرنامج في تحويل مستحقات حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بدورات الاستحقاق المتتالية والمحدد لها تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي كموعد ثابت لنزول حساب المواطن في حال كانت البيانات محدثةً فقط.

وقد أعلن البرنامج رسمياً عن أنه لضمان الاستمرارية في الحصول على مبالغ دعم حساب المواطن للمسجلين أو القائمين فعلياً في الوقت الحالي، فيجب تحديث بيانات حساب المواطن المسجلة في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وذلك في حال حدوث تغييراً في البيانات المدخلة من قبل المستفيد أو المستفيدة.

وقد حدد برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية الفترة الزمنية التي ينبغي على المستفيد إجراء تحديث البيانات خلالها، حيث يجب تحديث حساب المواطن خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير في البيانات، وعند عدم حدوث أي تغيير في البيانات، فلا يلزم تحديث البيانات لحساب المواطن 1442.

طريقة تحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية

يتم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ثم النقر على الدخول أعلى الصفحة الرئيسية وتعبئة بيانات المستخدم (رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور) وتعبئة رمز التحقق والنقر على “الدخول”، ومن الصفحة الرئيسية لحساب المواطن قم بالنقر على “تفاصيل الطلب”.

وسيتم عرض كافة بيانات المستفيد بالخطوات بدايةً من البيانات العامة، وحتى تقديم الطلب من أجل المراجعة، ومن يرغب في الحصول على رابط تحديث حساب المواطن 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (ca.gov.sa)، كما يمكنكم الإطلاع على خطوات التحديث للبيانات من خلال الفيديو التالي:

متى ينزل حساب المواطن يوليو 2021

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدورة الرابعة والأربعون لشهر يوليو 2021م، حيث يمكن الآن التحقق من نتائج الأهلية عن طريق اتباع الرابط الرسمي بالمقال عبر ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع مركز الاتصال لتقديم شكوى أو استفسار.

أما عن موعد نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات الخاص بشهر يوليو 2021م الموافق لشهر ذو القعدة 1442هـ، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن وتحويل المستحقات يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021 الموافق لتاريخ 1 ذي الحجة 1442هـ وفق تقويم أم القرى، وقد تم تأجيل موعد صرف حساب المواطن للحادي عشر من الشهر الميلادي لموافقة تاريخ الصرف ليوم السبت.