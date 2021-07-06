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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الحرس الملكي 2021 السعودي لطلاب الثانوية العامة وظيفة عريف فني سجل الان في المقال التالي
تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي ، نستعرض لكم اليوم أهم أحداث التقديم للتوظيف في الحرس الملكي السعودي من قبل طلاب الثانوية العام 2021، حيث صدر عن رئاسة الحرس الملكي والتي قد تعاونت مع الإدارة العامة أنها قامت بفتح بوابة جديدة للتقديم في وظائف الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية مع انضباط المتقدمين بالشروط التي يجب أن تكون متوفرة بهم.
تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي
يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل من يقوم بالتقديم لها ومن أهمها الآتي:
- لابد من أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية فقط ومن أب وأم سعوديين.
- يجب أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة والعلوم الإدارية والاجتماعية والعلوم الشرعية..
- لابد من أن يجتاز كافة الاختبارات الطبية المطلوبة للالتحاق بالوظيفة.
- لا يمكن أن يكون تم طرده من أي معاهد أو كليات عسكرية من قبل.
- لا يمكن أن يتراوح سن المتقدم من 17 إلى 30 سنة حسب ما هو مذكور بالهوية الوطنية الخاصة به.
- لا يقبل بخرجين الثانوية الزراعية أو الصناعية ومعاهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.
- يجب أن يتمتع بلياقة بدنية عالية ويتناسب طوله مع وزنه بحيث أن يكون طوله 170 سم.
خطوات التقديم في وظائف الحرس الملكي السعودي2021
من الآن متاح التقديم لوظائف الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية التي قد تم الإعلان عنها من قبل رئاسة الحرس الملكي الذي قد تعاونت مع الإدارة العامة، ويبحث الكثير من الطلاب الذين يمتلكون الرغبة في الالتحاق بالوظائف عن الطرق الذي يمكن أن يقوموا باتباعها لكي يتم قبولهم بالوظائف ومن أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها ما يلي:
- على المتقدمين الدخول للرابط الرسمي الخاص بمعهد الإدارة العامة.
- ثم عليكم بالضغط على أيقونة الحرس الوطني لكي يتم التقديم ببرامج الإعدادية الخاصة بالتعيين على رتبة عريف فني.
- يتم الضغط بعد ذلك على كلمة التالي ومنها قم باختيار الجنسية السعودية ومن ثم يتم النقر على الشهادة التي تمتلكها.
- قم بالضغط على الموافقة بالشروط والأحكام الموضوعة.
- ينتم بعدها كتابة البيانات المطلوبة والتي تحتوي على رقم السجل وتاريخ الميلاد وخلافه.
- واستمر على استكمال الخطوات التي سيتم طلبها حتى تنتهي بك عملية التسجيل على أكمل وجه.
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