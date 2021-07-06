استعلام حساب المواطن برقم الهوية للتعرف على موعد صرف دفعة شهر يوليو 2021

استعلام حساب المواطن، تتزايد عمليات البحث خلال تلك الأيام عن موعد وتفاصيل صرف منحة حساب المواطن لمستفيدي الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر دعم حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، وذلك من أجل مساعدتهم على العيش في حياة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا، لذلك يترقب العديد من المستفيدين موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر يوليو، وكيفية الاستعلام عن تفاصيل الدعم من خلال الموقع الذي خصصته الحكومة لذلك، وسوف نرصد لكم أهم التفاصيل خلال السطور القادمة.

استعلام حساب المواطن

في مثل هذا الوقت من كل شهر تزداد عمليات البحث بشكل مكثف عن استعلام حساب المواطن، من قبل الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من ذلك الدعم، و تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة هي المعنية بصرف حساب المواطن لكافة المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أنه يتم نزول الدعم في كافة الحسابات البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن حساب المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية عبر الموقع الرسمي المخصص لبرنامج الدعم، والتعرف على كافة التفاصيل الخاص بالدفعة الجديدة، وهناك عدد من الخطوات التي يلزم اتباعها للاستعلام عن برنامج حساب المواطن سوف نقدمها لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

للقيام بعملية استعلام حساب المواطن يجب اتباع ما يلي:

يجب على المستفيد أن يقوم بالدخول اولا الى موقع حساب المواطن من هنا . ثم يقوم بالنقر على أيقونة حسابي. ومن ثم الضغط على خيار الاستعلام. بعد ذلك عليه اختيار خدمة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية. ثم يقوم بكتابة رمز التحقق المرئي والذي يظهر له على الشاشة. وأخيراً يقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو2021

من المتنظر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يوليو لكافة المواطنين السعوديين من مستفيدي الدعم يوم الأحد الأول من ذي الحجة 1442، الذي يوافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021، وهو الموعد الرسمي الذي يتم فيه إيداع الحسابات البنكية الخاصة ببرنامج الدعم.