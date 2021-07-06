نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي راتب الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شددت على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لكي يتم صرف معاش الضمان في موعده، فعلى كل المواطنين المشتركين في الضمان الاجتماعي القيام بتحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية رابط تحديث الضمان الاجتماعي لكي تُسهل على المواطنين الخدمة من أجل تشجيعهم على الالتزام بما هو مطلوب منهم.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الأهداف التي تعود على المواطنين من تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي الخاصة بكل مواطن، وجمع هذه الأهداف تصب في مصلحة المواطن، حيث أن تحديث البيانات يُعطي الحق في الاستفادة من كافة خدمات الضمان كالتأهيل لصرف المعاش والمساعدة المقطوعة، وإعطاء الحق في الحصول على الوظيفة المناسبة، أو الحصول على دورات وبرامج تدريبية تساعد في إعداد المواطن للعمل والكثير من المزايا الأخرى التي تُحصلها من تحديث الضمان الاجتماعي 1442 مثل:

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

سنتحدث عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية، وفرت وزارة الموارد البشرية طريقة سهلة وبسيطة لتحديث البيانات تتم بشكل إلكتروني كامل من أي مكان وفي أي وقت، لا يحتاج الأمر إلى الذهاب للجهات المختصة كما في السابق، وهذا يوفر الوقت والجهد للمواطنين، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية:

من أحد المتصفحات الإلكترونية ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من الخدمات الإلكترونية قم باختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني اكتب البيانات بشكل صحيح. وإن لم يكن لديك حساب اضغط على مستخدم جديد واكتب بياناتك. أكد الدخول من خلال كتابة رقم المرور الذي سيصلك على الجوال. بعد الدخول على الخدمات قم باختيار تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي. ستجد أمامك صفحة بياناتي. اكتب البيانات الشخصية ثم اضغط التالي. ادخل بيانات العنوان والتواصل ثم التالي. ادخل بيانات الحساب البنكي ثم اضغط التالي. ادخل بيانات الدخل ثم التالي. واخيرا قم بالموافقة والإقرار على التعهد وصحة البيانات، ثم اضغط على حفظ.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

يمكن لكل فرد مستفيد من الضمان الاجتماعي أن يستعلم عن بياناته وعن موعد صرف الماش وقيمته المالية، وقد وفرت الوزارة رابط مباشر من أجل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي للأفراد كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يختلف الراتب المقدم من وكالة الضمان على حسب الحالة الاجتماعية والدخل وعدد أفراد الأسرة، حيث تسعي المملكة للمساواة بين المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم، وعلى أساس البيانات المقدمة عند التسجيل في الضمان الاجتماعي يتحدد راتب المستفيدين، وقامت وزارة الموارد البشرية بوضع قائمة مبدئية لتحديد راتب الضمان الاجتماعي الجديد للأفراد والأسر وهو كالآتي:

الضمان الاجتماعي الجديد

وحرصا من المملكة العربية السعودية على مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي مباشرة للاستفادة من الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن، فلا يحتاج مستفيدي الضمان إلى التسجيل في حساب المواطن كمستخدم جديد، بل يندرج اسمه تلقائيا عن طريق الربط الإلكتروني بين خدمات الوزارة، وهذا التطور الإلكتروني يمثل طفرة كبيرة في التحول الرقمي الذي هو أهم أهداف رؤية المملكة 2030.