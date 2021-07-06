استعلام عن صلاحية الاقامة خطوات تجديد الإقامة 2021

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عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الاقامة واحدة من الكثير من الخدمات الإلكترونية التي حرصت الحكومة السعودية على توفيرها بشكل إلكتروني للوافدين بالمملكة لما لها من أهمية كبيرة، فقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية أكثر من وسيلة للاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة، فيمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريقة المنصة الإلكترونية أبشر، ويمكن الاستعلام بدون الدخول على منصة أبشر، وذلك لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة للشروع في إجراءات تجديدها.

استعلام عن صلاحية الاقامة

منصة أبشر تعد المنصة الأكبر في المملكة لما تقدمه من خدمات إلكترونية كثيرة تمس جميع أفراد المجتمع السعودي من مواطنين ومغتربين، حيث تقدم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وحجز موعد الجوازات والأحوال المدنية، وخدمة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة، وخدمة استعلام عن صلاحية الاقامة.

ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، ثم اختيار أفراد.

تسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، مع ضرورة تأكيد عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال المسجل على المنصة.

نتوجه إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها نتوجه إلى خدمات المكفولين، ثم نختار استعلامات، كما هو موضح بالصورة.

يتم عرض مجموعة من الاستعلامات نختار منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم عرض صفحة جديدة نقوم بإدخال رقم إقامة الموظف الوافد المراد الاستعلام عنها، والرمز المرئي الموضح بالصورة، ثم نضغط على عرض.

يتم عرض تاريخ انتهاء الإقامة باللون الأخضر إذا كانت سارية، وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن صلاحية الإقامة لموظف وافد آخر نقوم بإعادة إدخال رقم الإقامة الخاصة به مرة أخرى ورمز التحقق ثم عرض مرة أخرى كما بالصورة.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكنك أيضاً استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وذلك في حالة عدم امتلاكك لحساب على المنصة، حيث يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من الخدمات الإلكترونية، اضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. من الصفحة التالية اضغط على بوابة الأفراد، ثم نختار مستخدم جديد. نتحول إلى صفحة أخرى نقوم بإدخال رقم الإقامة، ثم تاريخ الميلاد، ثم رمز التحقق، ثم التالي. يتم إظهار صفحة جديدة تحمل اسم استمارة التسجيل يوجد في أسفلها تاريخ انتهاء الإقامة، وبذلك نكون قد استعلمنا عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر.

شروط تجديد الإقامة

حددت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط للبدء في تجديد الإقامة عقب انتهاء تاريخ صلاحيتها، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

ضرورة تسديد المخالفات المرورية المستحقة إن وجدت. لابد من تواجد الموظف الوافد الراغب في تجديد الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية. عدم وجود بلاغ هروب في حق العامل الوافد. لابد من سريان صلاحية جواز السفر للوافد. ضرورة وجود صورة وبصمة للموظف الوافد بالجوازات السعودية. سداد رسوم تجديد الإقامة، وكذلك سداد مخالفات التأخير إن وجدت.

خطوات تجديد الإقامة

وفرت وزارة الداخلية إمكانية تجديد الإقامة عبر منصتها الإلكترونية أبشر بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

من الخدمات الإلكترونية نتوجه إلى خدمات المكفولين، ثم نختار تجديد الإقامة.

في صفحة التعليمات التالية نضغط على التالي.

قم باختيار الموظف الوافد الذي ترغب في تجديد الإقامة الخاصة به، قم بإدخال المدة التي ترغب في تجديد الإقامة بها، ثم أكد البيانات الموجودة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أصدرت قراراً بتمديد صلاحية الإقامة وصلاحية تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة وانتهت صلاحية إقامتهم أثناء فترة الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.