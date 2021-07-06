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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن لشهر ذو القعده 1442 وشهر يوليو ٢٠٢١ ، حيث يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج الإلكترونية الخاصة بدعم المواطن والذي يعمل على مساعدة المواطنين السعوديين لمواجهة المعيشة وقد قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل برنامج حساب المواطن بداية من شهر ديسمبر عام ٢٠١٧ ولأن هذا البرنامج مهم بالنسبة للمواطن السعودي الذي يستحق أهلية الدعم فيقوم بالبحث الدائم عن موعد صرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن في كل شهر ولذلك ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو وذو القعدة 1442.

موعد نزول حساب المواطن لشهر ذو القعده 1442 يوليو 2021

من الموضح أنه دائما يتم صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن من المقرر أنه سوف يتم صرف حساب المواطن لشهر ذو القعدة في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو ٢٠٢١ وهذا اليوم سوف يوافق اليوم الأول من شهر ذي الحجة ١٤٤٢ه‍ وقد تم صرف حساب المواطن في اليوم الحادي عشر من يوليو بسبب أن اليوم العاشر من الشهر يوافق موعد الإجازة الأسبوعية هو يوم السبت لذلك تم ترحيل الدعم إلى اليوم الحادي عشر.

شروط الأهلية في حساب المواطن

قام البرنامج الحكومي بتحديد الكثير من القرارات الجديدة التي تخص الفرد المستقبل حيث أنه من حق المواطن بعد بلوغه سن الثامن عشر من عمره أن يستقبل بحياته في المسكن أو المسكن الجامعي وأيضاً فيه أحد الكليات العسكرية وبذلك سوف نقوم بذكر شروط التسجيل في حساب المواطن وهي على النحو التالي.

أولا يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومن الممكن إستثناء من يكون حامل بطاقة تنقل أو من كان له أب أو أم أو إذا كان الزوج أو الزوجة سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم للاستفادة من الدعم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب على المواطن المتقدم أن لا يكون قد أقامه خارج المملكة العربية السعودية فترة لاتزيد عن ٩٠ يوما وذلك في خلال ١٢ شهراً سابقة.

يجب أن لايكون المتقدم للاستفادة من الدعم مستفيد من أحد دور الإيواء في المملكة العربية.

يجب على المواطن المستفيد من الدعم أن يكون مستقلا بذاته في المسكن ولا يكون موجود داخل السجن أو في أحد دور الإيواء.

لابد أن تتطابق بيانات المواطن المستفيد من الدعم مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يجب على المواطن المتقدم للحصول على الدعم أن يكون عمره لا يقل عن ١٨ عاما.

يجب على المواطن تقديم عقد إيجار موحد.

كيفية تحديث البيانات بحساب المواطن

قام الضمان الاجتماعي السعودي بحث المواطنين الذين يستفيدون من حساب المواطن بضرورة تحديث البيانات والمعلومات المسجلة للمواطن وذلك حتى يتم إستمرار الاستفادة من صرف الدعم ومن الممكن للمواطنيين القيام بتحديث البيانات إلكترونياً وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية.

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول وهذا بإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك يتم إختيار حساب المواطن وذلك من الصفحة الأساسية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة ” تحديث البيانات”.

وبعد ذلك يتم ظهور البيانات الخاصة بالمستخدم .

وبعد ظهور البيانات يتم إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر حفظ حيث يتم حفظ البيانات والقيام بتحديثها بشكل تلقائي إلكترونياً .

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على موعد نزول حساب المواطن لشهر ذو القعده 1442 يوليو 2021 وقمنا أيضاً بتوضيح الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم للحصول على حساب المواطن وأيضاً قمنا بذكر كيفية تحديث البيانات تلقائي إلكترونياً.