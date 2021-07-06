نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الهوية” رابط تسجيل وتحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل وتحديث التأهيل الشامل الذي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية، والتي اندمجت مع وزارة الموارد البشرية مؤخرا، لتصبح وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاهتمام الكبير بكل من الصغار والكبار من الفئات التي تشملها فئة التأهيل الشامل وتقوم بالإعلان أيضا عن مواعيد الصرف الشهري لمبالغ الدعم للمستفيدين كما تطالبهم في الحال بتحديث البيانات الخاصة بهم والذي تجعله متاحا على مدار العام.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء عدد من الوزارات والهيئات التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطن السعودي الفقير أو من معدومي الدخل والمعاقين، والذي يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة للعيش بكرامة تحت مظلة هيئات المملكة الرسمية والخدمية، حيث تضرر الآلاف من العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا هنالك من تضرر اجتماعيا من عدد من الأحداث التي تجعله في حاجة إلى الدعم أو مستحق للزكاة، وتهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالفرد السعودي الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق بالوزارة، ويندرج تحت المستفيدين من الوزارة العديد من الفئات:

الذين لديهم رواتب شهرية ولا يكفي الراتب الشهري الدخل، استنادا إلى عدد أفراد الاسرة وإيجار المنزل.

ويكون كذلك من ليس لديه دخل شهري على الإطلاق من الأيتام والأرامل والمطلقات والمهجورات الذين ليس لهم معيل.

أما المعاقين فيكون لهم نصيب خاص من دعم الدولة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويكون المتضررين من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، والمسجلين في حساب المواطن، فئة خاصة يتم احتساب الراتب الشهري لهم وفق عدد من المعايير المخصصة لهم.

ما هو التأهيل الشامل

ي فئة خاصة من فئات المستفيدين من الدعم والراتب الشهري من رواتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حسب عدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في التسجيل والاستفادة منها، والتي تشمل عدد من الفئات منها المعاقين والذين لا يقدروا على العمل أو المصابين في الحوادث ولا يمكنهم كسب العيش من جديد، كما تشمل الفئات من كبار السن والذين لا يمكنهم كسب العيش، ويكون للمعاقين والأرامل والمهجورات أيضا نصيب من الاستفادة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت بند التأهيل الشامل.

ألية التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يكون على الراغبين في التسجيل في هذه الفئة أن يقوموا بالتسجيل عبر الخطوات اللازمة للتسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يتم إرفاق العديد من المرفقات مع التسجيل والتي يكون من أهمها التقارير الطبية الجديدة من مستشفى حكومي معتمد ببيان حالة الراغبين في التسجيل.

يكون من الهانم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين بين الحين والآخر لضمان الاستحقاق.

يتابع المستفيدين مواعيد الصرف الشهري لرواتب التأهيل الشامل والتي تكون ابتداء من يوم 26 من كل شهر ميلادي.

رابط تسجيل وتحديث التأهيل الشامل 1442

يكون على الراغبين في الحصول على الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتباع عدد من الخطوات في التسجيل:

خطوات تسجيل التأهيل الشامل خطوات تحديث التأهيل الشامل يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقوم المستخدم بكتابة الاسم ورقم الهوية. يتم اختيار ايقونة “تسجيل”. يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على وزارة العمل والتنمية لاجتماعية. يقوم باختيار ايقونة “الإعانة المالية للمواطنين ذوي الإعاقة”. يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات ويقوم باتباع جميع الخطوات. يقوم بالتأكد من الطلب ثم يبدأ التسجيل. يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول واتباع جميع خطوات التسجيل. يقوم باختيار ايقونة “الملف الشخصي”. يفتح له الملف الخاص بالبيانات الشخصية. يقوم باختيار تحديث بيانات التأهيل الشامل. يتم تغيير ما يلزم ثم يضغط على ايقونة “تحديث”. يظهر له حالة الطلب فيما بعد.

موعد صرف راتب المستفيدين

يتم متابعة الصرف الشهري لرواتب المستفيدين من خدمات الوزارة ، حيث يكون راتب الضمان الاجتماعي في يوم الثالث عشر من كل شهر ميلادي بينما يكون راتب أو معاش المؤهلين في يوم 27 من كل شهر ميلادين على أن يتم تقديم الموعد أو تأخيره حسب تزامنه مع مواعيد العطلات الأسبوعية أو الأعياد.

سلم إعانات المسجلين لدى الوزارة

يكون على الراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات السابقة في التسجيل ويعتمد الراتب أو المعاش الشهري الذي يتم الحصول عليه شهريا على سلم إعانة المستفيدين، والذي يعتمد على السن وعدد أفراد الاسرة ونوع الإعاقة وما إلى ذلك ويكون كالتالي:

نوع الإعاقة المبلغ المستحق للمواطن (المرضى المصابون بقصر الأيدي المصابة بالضعف) 4000 ريال (مرضى الصرع والتوحد، مرضى التشوه الخلقي، مرضى شلل الأطفال ولين العظام والروماتويد، المرضى المصابون بأمراض رنوية وجلدية) 10000 ريال (مرضى الشلل الثلاثي والرباعي، المرضى المصابون بالإعاقة الطرفية) 14000 ريال (مرضى الإعاقة الذهنية، المرضى المصابون بالشلل الرباعي التام) 20000 ريال

الأرقام الموحدة للوزارة

يتم متبعة أخبار الوزارة من خلال حسابها على تويتر أو صفحة فيس بوك.

يقوم المواطنين بالاتصال على 19911.

يقوم المؤهلين أو الراغبين في الانضمام تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدخول المباشر برقم الهوية على رابط تسجيل وتحديث التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa وذلك حسب الالتزام بالشروط والمعايير التي قامت وزارة بوضعها كشرط، على أن يتم تحديث جميع التقارير الطبية الخاصة بالمعاقين من مستشفى عام ومعتمدة من الوزارة، مستشفى حكومي، لاستمرار الحصول على الدعم.