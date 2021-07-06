دعم ريف للأسر المنتجة – شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، يتزايد البحث بشكل يومي عن التسجيل في منصة ريف لدعم الأسر المنتجة، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، لتقديم عدة خدمات للمستفيدين من الدعم المادي الذي يتم صرفه شهريا للمستفيدين المسجلين في منصة ريف الإلكترونية، الهدف من برنامج ريف هو التنمية المستدامة للأنشطة الزراعية وتعزيز الإنتاج في المملكة العربية السعودية والوصول للاكتفاء الذاتي المحلي، والتحسين من الحياة المعيشية للمستفيدين بما يتوافق مع رؤية 2030، إليكم شروط التسجيل و طريقة التقديم في برنامج الدعم الريفي.

طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المادي

يمكن للأسر المنتجة وصغار المزارعين وربات البيوت التسجيل في منصة ريف الإلكترونية للحصول على الدعم المادي والخدمات الميسرة لتطوير المنتج أو المحصول، للحصول على منحة الدعم الريفي لا بد من اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى رابط منصة ريف الرسمي للحصول على دعم ريف الضغط على تسجيل جديد إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف النقال بها كود التحقق أخذ الكود ووضعه في الخانة المطلوبة لإكمال التسجيل سيتم تفعيل الحساب بعد التنشيط قم باختيار خدمات دعم ريف للأسر المنتجة أكمل جميع البيانات حتى الانتهاء من التسجيل والانضمام بشكل رسمي لأسرة الدعم الريفي.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية

يعمل في المجال الزراعي، وألا يكون موظف في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

لا يقل عمره عن 21 سن

ألا يكون دخله يزيد عن 6000 ريال سعودي في الشهر الواحد.

لا يكون من المستفيدين في أحد برامج الدعم الحكومي

إرسال جميع الأوراق الثبوتية أثناء التسجيل.

السكن في أحد المناطق التي تقدم الدعم المادي لبرنامج ريف

حاصل على شهادة من وزارة الموارد البشرية للعمل الحر

يمتلك المتقدم حساب بنكي خاص باسمه

موعد صرف دعم ريف

يتم صرف الدعم المادي للأسر المنتجة وربات البيوت وجميع المستفيدين من تاريخ 1 الى تاريخ 10 ميلادي من كل شهر، يصل الدعم المقدم من برنامج ريف الى 54 ألف ريال سنويا.