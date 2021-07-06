وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف شاغرة جديدة للرجال والنساء

وزارة الخارجية ، قامت الوزارة بالإعلان عن بعض الأماكن التي شغرت للوظائف التعاقدية لكي تكون مشغولة ببعض الكوادر الوطنية التي سوف تكون موجودة ومتاحة للنساء والرجال في بضع أعداد من التخصصات، وقد تم إعلان أن التقديم سوف يبدأ بداية من يوم الاثنين 25/ 11/ 1442هـ حتى يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ. وفي تلك المقالة نتحدث عن تلك الشروط.

وزارة الخارجية والتخصصات المطروحة

والتخصصات المطروحة من الوزارة تشتمل على: الإعلام السياسي ،العلوم السياسية ،الجغرافيا السياسية ،حقوق الإنسان ،الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية الدراسات الدولية، القانون العام، القانون الدولي، نظريات التجارة الدولية، هذا أيضا بالإضافة لتخصص الأمن الدولي.

ومن ضمن التخصصات المطلوبة: الاستراتيجية والاقتصاد، الإدارة المالية، المحاسبة، الموارد البشرية الإعلام الرقمي، الجرافيك وإضافة لذلك التصميم الداخلي والترجمة.



شروط وزارة الخارجية السعودية للمتقدم على الوظيفة

واشترطت الوزارة السعودية ان يكون على المتقدم: أن يكون المتقدم سعودي الأصل لكي يحصل على تصديق وزارة الخارجية ويتميز المتقدم بحسن السير والسلوك كما يجب على المتقدم ان يكون غير مفصول من خدمة الدولة بالإضافة انه غير متزوج/متزوجة من جنسية غير سعودية ويجب أيضًا أن يكون لائق صحيًا ويتميز بحسن المظهر والأهم من ذلك لا يمانع العمل خارج المملكة.



باقي الشروط للمتقدم بوزارة الخارجية السعودية

وتضمنت الشروط التي تم وضعها أن: يجب على المتقدم ان يحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير ليس أقل من جيد جداً ويجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى معه.

ونبهت الوزارة إلى أنه من المفضل في المتقدم ان يجيد اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وذلك وفق تقييم اختبار الايلتس والدرجات معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني والذي يعادلها من اختبار تويفل ولا يُقبل نتائج المعاهد المتوسطة.



لقاء معالي الوزير اليوم

يذكر انه نيابة عن وزير الخارجية صاحب السمو الأمير “فيصل بن فرحان بن عبد الله”

التقى معالي نائب الوزير المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي بمقر الوزارة اليوم في الرياض. مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف مع الوفد المرافق له.

كما استعرض معالي نائب الوزير جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً. وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي النهاية نتمنى ان تكون المقالة عن توفر وظائف شاغرة في وزارة الخارجية قد نالت إعجابكم