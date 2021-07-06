وزارة الخارجية السعودية وظائف شاغرة للجنسين وظائف تعاقدية عدة تخصصات

وزارة الخارجية السعودية وظائف شاغرة ، تم الإعلان عنها اليوم الإثنين، الموافق 5 من شهر يوليو للعام 2021م، 25 من شهر ذي القعدة 1442هـ، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة العديد من الوظائف التعاقدية، ليتم شغلها من قبل الكوادر البشرية، من النساء والرجال السعوديين، حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير، للعمل وفق شروط القبول بالوظائف الشاغرة، والتي تم فتح باب التقديم بها، اعتبار من اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر يوليو للعام 2021م، 25 من شهر ذي القعدة 1442هـ، وحتى آخر موعد للتقديم، وهو يوم الأحد، الموافق 1 من شهر ذي الحجة 1442هـ، الموافق 7 من يوليو للعام 2021م، مع الحرص على تقديم المستندات والوثائق المطلوبة مع تقديم الطلب، وإلا لن يلتفت لطلب التقديم من قبل الوزارة.

وزارة الخارجية السعودية وظائف شاغرة

إضافة إلى ما سبق، فالوظائف الشاغرة المعلن عنها، من قبل وزارة الخارجية السعودية، للجنسين تم توفيرها، وفق برنامج دعم توظيف السعوديين، من شباب وبنات المملكة، لرفع كفاءة ومهارة العنصر البشري السعودي، وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين، وفق مستجدات توطين الشباب السعودي، لتحقيق طموح شباب وبنات المملكة من ايجاد فرص عمل، مناسبة لطموحهم، والوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية السعودية، كما ذكرنا فيما سبق، تشمل العديد من التخصصات، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا تخصص العلوم السياسية.

كذلك تخصص حقوق الإنسان.

أيضًا تخصص الجغرافيا السياسية.

تخصص الدبلوماسية العامة.

كذلك تخصص الدراسات الدولية.

العلاقات الدولية.

تخصص القانون العام.

القانون الدولي.

الاستراتيجية.

تخصص الإدارة العامة.

الموارد البشرية.

تخصص الإعلام الرقمي.

الأمن الدولي.

تخصص الاقتصاد.

كذلك تخصص المحاسبة.

اجرافيك.

تخصص الترجمة.

في النهاية تخصص التصميم الداخلي.

شروط القبول في وظائف وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية

أولًا يجب على المتقدم لطلب اوظيفة، أن يكون سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون امتقدم حسن السير والسلوك. كذلك يجب ألا يكون المتفدم مفصول من أي خدمة لدي المملكة. كما يجب ألا يكون امتقدم أو المتقدمة، متزوجين بغير سعوديين. كذلك يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، لائق صحيًا. أيضًا يجب ألا يمانع المتقدم لطلب الوظيفة، العمل خارج المملكة في حال استدعى الأمر لذلك. كما يفضل إجادة اللغة الانجليزية. كذلك يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. في النهاية اجتياز المقابلة الشخصية.

المستدات المطلوبة ورابط التقديم للوظائف الشاغرة 2021م