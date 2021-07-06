نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة 1443 في المقال التالي
التقديم على دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة 1443 من أكثر ما يهم الكثيرين في المملكة. فهو أحد البرامج المقدمة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل تنمية القطاع الريفي وتطويره ورفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين وتحسين نمط حياة المستفيدين في ضوء الخطة الحكومية التي تسعى لتطوير برنامج التنمية بالريف ريف.
التقديم على دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة 1443
يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف بالخطوات الآتية:
- الانتقال إلى منصة ريف.
- تسجيل حساب المستفيد عبر البوابة بالنقر على إنشاء حساب جديد.
- قم بملء البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ ميلاد المستفيد، تعين كلمة مرور، تأكيد كلمة المرور، ثم إدخال رقم الجوال، وتأكيد الرقم، ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
- الإقرار بصحة البيانات المُدخلة ثم إنشاء الحساب.
- تنتقل لصفحة تسجيل الدخول قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم رمز التحقق وتسجيل الدخول.
- تحديد البرنامج الذي تريد دعمه والنقر على أيقونة تقديم.
- ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتضمن (البيانات الشخصية، وبيانات المشروع أو المهنة، تقديم دراسة جدوى للمشروع، وتقديم التحليل المالي للنشاط.)
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- ثم تقديم الطلب.
- يتم بعد ذلك دراسة الطلب والرد عليه إما بالقبول أو الرفض.
رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت
يمكن الدخول مباشرة إلى رابط ريف لدعم المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة والتقديم على الطلب للحصول على الدعم، فقد أطلقت الوزارة عدة مسارات لدعم ريف منها دعم وتطوير قطاع زراعة الفاكهة، وتطوير وزراعة الورد، وتطوير وزراعة البن، وتطوير الأنشطة الريفية التقليدية، وقطاع إنتاج وتربية النحل وعسل النحل.
شروط التسجيل على دعم ريف 1443
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل العمر عن 21 عام.
- ألا يعمل المستفيد بالقطاع العام أو الخاص.
- لا يزيد الدخل عن 6000 ريال.
- إقامة المستفيد في المناطق التي يشملها الدعم.
- ألا يكون المستفيد مستفيد من أحد برامج الدعم بالمملكة.
- استخراج وثيقة العمل الحر للعاملين بالمهن الحرة.
- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط لتحويل مبلغ الدعم الشهري عليه.
- ألا يتجاوز الحد الأقصى سنويًا 54 ألف ريال.
- أن يكون المتقدم عاملًا بأحد القطاعات التي يشملها الدعم.
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