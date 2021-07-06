طلاب وطالبات تعليم مكة يشاركون في مسابقة تخيّل لصيف نشاطي 1442

دوت الخليج – مكة :

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي ( بنين – بنات) – المجال الفني والمهني – اللقاء الأول لمسابقة تخيل لصيف نشاطي1442 هـ، حضر اللقاء طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة للمشاركة في المسابقة.

وتضمنت محاور اللقاء، أهداف المسابقة، أسس القائمة عليها الخيال ، شرح لموضوعات الرسم المقترحة مع توضيح شروط والية المسابقة.

وقد طرح خلال اللقاء أفكار متنوعة في كيفية تفعيل الخيال في مشروعات و برامج رؤية المملكة (2030 ) وهذا ما تسعى له أهداف المسابقة من تنمية مهارة الفنون الجميلة في مجال الرسم والتلوين، من خلال التخيّل والتعبير عن الموضوعات والمشاريع التنموية والوطنية والمستقبلية المقترحة في المسابقة وتشجعهم على الوصف والتعبير عما رسموه بشكل مختصر وباستخدام اللغة العربية الفصحى الأمر الذي يساعدهم ويدربهم على قراءة أعمالهم الفنية في المستقبل.

ويأتي البرنامج ترسيخاً للاعتزاز بالدين، ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن, وانطلاقاً من الأدوار التعليمية التي تسعى برامج النشاط الطلابي لتحقيقها, ووفقاً لرؤية المملكة (2030)، ومواكبة للتطلعات والآمال وللتعريف بالخطط التنموية والاقتصادية والصناعية والتي بدورها تساعد وتحفز الطلبة على التخيّل والتأمل والتفكر, وتتيح لهم فرصة التعبير برؤية فنية عن تصوراتهم وتأملاتهم وتطلعاتهم المستقبلية لهذه المشاريع، والتي تعد من المبادرات المستقبلية لوطننا الغالي.