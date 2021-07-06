الآن وظائف الحرس الملكي السعودي عريف فني لطلبة الثانوية العامة وشروط وطريقة التقديم

الآن وظائف الحرس الملكي السعودي, هو أحد أهم الأخبار التي يبحث عنها العديد من طلبة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية. حيث تم الإعلان في وقت لاحق من قبل الحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. والجدير بالذكر أن وظائف الحرس الملكي السعودي هي من ضمن أفضل الوظائف بالمملكة العربية السعودية. حيث إنها تحقق لأصحابها العديد من المميزات والتي تضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم وذويهم. وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لشغل وظائف الحرس الملكي السعودي, وكذلك شروط التقديم خلال هذا المقال.

الآن وظائف الحرس الملكي السعودي

أعلن الحرس الملكي السعودي بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج التأهيل للعمل بالحرس الملكي السعودي وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/11/1442 هجرياً الموافق 4/7/2021 ميلادياً, ضمن خطة برامج الإعداد والتأهيل للعام التدريبي 1443/202, وذلك لطلبة الثانوية العامة للحصول علي وظيفة عريف فني وسط العديد من الامتيازات سيتم ذكرها لاحقاً.

المميزات التي يمكن الحصول عليها ببرامج التدريب بالحرس الملكي

يحصل الطالب علي مبلغ (1000) ألف ريال شهرياً خلال فترة التدريب.

يتم التخرج علي رتبة العريف فني فور التخرج.

يتم احتساب فترة التدريب ضمن فترة الخدمة العسكرية للطالب.

التامين الطبي الشامل والعلاج بمستشفيات القوات المسلحة السعودية.

البرامج التدريبية المتاحة هي (برمجة الحاسب الآلي – السكرتير التنفيذي – إدارة سلاسل الإمداد).

شروط التقديم لوظيفة الحرس الملكي السعودي

أعلن الحرس الملكي السعودي عن ضرورة توافر بعض الشروط للالتحاق ببرامج التدريب وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول علي الوظيفة أو الالتحاق بالبرامج سعودي الجنسية وجهة الميلاد هي المملكة العربية السعودية.

يستثني من الشرط السابق فيما يخص جهة الميلاد الأشخاص الذين كانوا برفقة أولياء أمورهم أثناء فترات خدمتهم للمملكة خارج البلاد.

أن يكون من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة.

التناسق الجسماني وألا يقل الطول عن 170 سم.

خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي جرائم وألا يكون منتظر محاكمة علي أي اتجاه.

ألا يقل العمر عن 17 عام وألا يزيد عن 30 عام.

ألا يكون يشغل أي وظيفة حكومية أخري.

لوظيفة السكرتير فيجب ألا يكون هناك مشكلات صحية في النظر والأيدي.

طريقة التقديم للحصول علي وظيفة عريف فني بالحرس الملكي