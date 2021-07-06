نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الخارجية للرجال والنساء وأهم الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف التعاقدية الشاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات على أن يتم التقديم إلكترونياً لتلك الوظائف ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة وأهم الشروط وماهي المستندات المطلوبة ورابط التقديم على تلك الوظائف.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية للرجال والنساء

ذكرت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين حتي يتمكنوا من التقديم وجاءت أهم تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يمتع المتقدم بالسيرة الحسنة الجيدة ولديه حسن سلوك. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة. يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً. يجب أن يكون المتقدم خريج جامعة معتمدة ومعترف بها من جانب وزارة التعليم السعودي. يجب أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً. أن يكون لدي المتقدم القدرة على السفر خارج المملكة العربية السعودية للعمل في البعثات الخارجية. لا يكون المتقدم متزوجاً من سيدة غير سعودية وبالنسبة للنساء لا تكون متزوجة برجل غير سعودي. لا يكون قد سبق فصل المتقدم من أحد وظائف الدولة اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

أهم التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الخارجية 1443

أعلنت وزارة الخارجية عن إتاحة وظائف شاغرة للجنسين لمجموعة من التخصصات والتي جاءت كما يلي:

الدبلوماسية العامة.

حقوق الإنسان.

الجغرافيا السياسية.

الإعلام السياسي.

العلوم السياسية.

القانون العام.

العلاقات الدولية.

الدراسات الدولية.

الدبلوماسية العامة.

القانون الدولي.

الأمن الدولي.

نظريات التجارة الدولية.

الترجمة.

الموارد البشرية.

الجرافيك.

التصميم الداخلي.

الإعلام الرقمي.

الإدارة المالية.

الاقتصاد.

الاستراتيجية.

المحاسبة.

موعد فتح باب التقديم لتلك الوظائف

أكدت وزارة الخارجية أنه تم فتح باب التقديم على تلك الوظائف بدءاً من يوم الإثنين الموافق 25/11/1442 ويستمر التقديم حتي يوم الموافق 1/12/1442 هجرياً حيث يتم الدخول عبر رابط وظائف وزارة الخارجية بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على التقديم الإلكتروني على الوظائف التعاقدية وبعدها يقوم بإدخال البيانات المطلوبة ويقوم باتباع باقي الخطوات.

أهم المستندات المطلوبة للتقديم

هناك عدد من المستندات التي لابد من توافرها مع المتقدم ويتم إرسالها إلكترونياً وهذه المستندات هي: