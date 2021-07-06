- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء حجز موعد لقاح كورونا والتسجيل للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة بالخطوات في المقال التالي
تسجيل و حجز موعد لقاح كورونا لمن بلغ سن الثانية عشر إلى الثامنة عشر أكثر الأسئلة شيوعاً على موقع وزارة الصحة خصوصاً أن لتك الفئة العمرية لم يتم البدء فى تحصينهم ضد فيروس كورونا وآلتي تحرز المملكة تقدماً كبيراً وأصبت فى طليعة الدول ألأثر تحصيناً لمواطنيها والدولة العربية الوحيدة التي يمسح للسفر أليها من قبل الدول الأجنبية بسبب الإجراءات الاحترازية القوية التي مكنت المملكة من السيطرة على الفيروس ومنع دخول السلالات المتحوره إلى أراضيها ولذلك تسعى المملكة لاستكمال تحصين الفئات المتبقية مثل تسجيل آخذ لقاح كورونا لمن هم فى سن 12 عام وحتى سن 18 عام.
خطوات تسجيل لقاح كورونا لعمر 12 عام إلي 18 عام
أكدت وزارة الصحة السعودية انه تم البدء فعلياً فى تسجيل للقاح لمن هم بين سن 12 عام وحتى سن 18 عام حيث أكدت أن التسجيل لمن هم اقل عمر 15 سنة يتم عن طريق تسجيلهم كتابعين .
طريقة حجز موعد لقاح كورونا للتابعين
- الدخول إلي تطبيق توكلنا.
- ثم الضغط على خيار ” الخدمات” والذي يوجد فى القائمة الرئيسية.
- تسجيل مصل كورنا وبعد ذلك الضغط على خيار ” حجز موعد كورونا”.
- ثم من القائمة المنبثقة نقوم بالضغط على خيار “لقاح مورونا لإظهار قائمة الأشخاص التابعين.
- وبعد ذلك يتم اختيار “التابع أو المكفول”.
- وأيضاً يتم الرد على إجابة منصة توكلنا.
- ثم يتم اختيار منطقة التطعيم القريبة من العنوان.
- وبعد ذلك الضغط على اختيار الوقت والتاريخ المتاح.
- ثم تأكيد الحجز واستعراض الحجز للتأكد من كافة البيانات من حجز موعد لقاح كورونا وتحديد المكان.
التسجيل وحجز موعد لقاح كورونا للفئات العمرية من 15 وحتى 18 عام
أكدت وزارة الصحة حجز وتسجيل قاح كورونا لمن هم فوق 15 سنة وحتى سن 18 سنة من الممكن أن يتم تسجيلهم كتابعين بنفس خطوات أضافه تابع فى تطبيق توكلنا ويمكنهم أيضاً أن يتم تسجيلهم كمستقلين فى تطبيق صحتي.
تسجيل حساب فى تطبيق صحتي مستقل للقاح كورونا
خطوات التسجيل فى تطبيق صحتي للحصول على اللقاح للأفراد المستقلين تتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق صحتى.
- وبعد ذلك الدخول وإنشاء حساب جديد فى تطبيق صحتي.
- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة وشروط التسجيل فى صحتي.
- يتم الضغط على خيار “لقاح كورونا”.
- وبعد ذلك يتم تعبئة النموذج الخاص بطلب لقاح كورونا.
- ثم حجز موعد لقاح كورونا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء حجز موعد لقاح كورونا والتسجيل للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.