موعد عودة الدراسة حضوريًا في المدارس السعودية 1442

عودة الدراسة حضوريًا في المدارس السعودية، في أحدث مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم السعودية قد قامت بالإعلان عن العودة الحضورية للمدارس في السعودية مع العام الدراسي الجديد القادم عام 1443، حيث سيتمكن الطلاب من العودة إلى الدراسة في الفصول المدرسية مع بداية هذا العام مثلما اعتادوا مسبقًا، وكان هذا القرار بعد الكثير من التدابير والإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية الطلاب ولجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، حيث تم توفير حملات كبرى للتوعية بفيروس كورونا وأخذ اللقاح المعلن عنه وكان هناك أولوية للطلاب والعاملين في المؤسسة التعليمية حتى تعود الدراسة بشكل طبيعي، لهذا قد قامت الوزارة بالإعلان عن عودة الدراسة في المدارس.

بدء الدراسة الحضورية في السعودية

قد قام وزير التعليم في المؤتمر الأخير بالإعلان عن موعد عودة الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات ومراكز التدريب، حيث قد انتهى الفصل الدراسي الماضي مع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، ومن المفترض أن تكون العودة من جديد في شهر أغسطس، وقد أوضح الدكتور حمد آل الشيخ أن العودة ستكون في يوم 21 شهر محرم 1443 وهو 29 أغسطس مؤكدًا على طريقة التعليم المتبعة في العام الدراسي الجديد وهي العودة للمدارس حضوريًا أي الحضور في الفصول الدراسية بدلًا من التعليم أونلاين، لهذا قام بالتشديد على ضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا قبل الموعد المحدد لعودة الدراسة في السعودية أي قبل أن يبدأ شهر أغسطس.

التطورات الجديدة في نظام التدريس بالسعودية

قد انتشرت الفترة الأخيرة من التساؤلات حول نظام التدريس الجديد في السعودية المفترض اتباعه في العام الدراسي الجديد، حيث من المفترض أن يتم تقسيم العام الدراسي على ثلاثة فصول دراسية وهذا سيكون مختلف بشكل كلي عن طريقة الدراسة المعتمدة على فصلين دراسيين، وقد قامت الوزارة بتوضيح مواعيد الإجازات في العام الدراسي الجديد موضحةً أنه ستكون هناك ما يقرب من 10 إجازات بكل فصل دراسي وسيتم تغيير المناهج الدراسية بما يتفق مع نظام الثلاثة فصول دراسية الجديد، وكان هذا التغيير نتيجة للرغبة في التطوير من العملية التعليمية ولمواكبة التطورات الأخرى التي تقوم بها السعودية.