نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى في الإمارات، يتساءل المقيمين والمواطنين في الإمارات عن موعد بداية الإجازة المقررة لعيد الأضحى في الإمارات، حيث يتم الاعتماد على تلك الإجازة للقيام بالعديد من المهام مثل التجهزة لعيد الأضحى والاستمتاع مع العائلة في شراء الملابس والتفكير في تجهزة الأضحية وجميع احتياجات عيد الأضحى، وتقوم الجهات الفلكية والفقهية بتحديد موعد عيد الأضحى على حسب هلال شهر ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

توضح الحسابات الفلكية حتى الآن أن موعد عيد الأضحى في دولة الإمارات الشقيقة في يوم 10 ذي الحجة ويوم عرفة هو يوم 9 ذي الحجة أما بالتاريخ الميلادي فإن أول أيام عيد الأضحى في الإمارات بيوم 20 يوليو ويوم عرفة في 19 يوليو، وتستمر الإجازة أربعة أيام أو أكثر في معظم الجهات مثل الجهات الحكومية أما أن جهات القطاع الخاص فإن مدة إجازة عيد الأضحى بها تتحدد وفق كل قطاع وشركة.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

وبذلك نجد أن انتهاء موعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام هو بيوم 25 من شهر يوليو 2021 والموافق 12 من ذي الحجة 1442، وبعد ذلك اليوم يعود جميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص للعمل في مكاتبهم.

جدول الإجازات الرسمية في الإمارات المتبقي لعام 2021

قارب العام الميلادي الحالي على الانتهاء وقد مرت الكثير من الإجازات الرسمية على الإمارات حتى الآن ونقدم لكم المتبقي من إجازات الإمارات الرسمية لهذا العام 2021 وهي:

يوم عرفات في الموافق التاسع عشر من يوليو.

عيد الأضحى في الموافق العشرين من يوليو حتى الخامس والعشرين من يوليو.

يوم رأس السنة الهجرية في الموافق الثاني عشر من أغسطس.

المولد النبوي الشريف في الموافق الواحد والعشرين من أكتوبر.

يوم الشهيد في الإمارات في الموافق الأول من شهر ديسمبر.

اليوم الوطني لدولة الإمارات في الموافق الثاني من شهر ديسمبر.

أما عن يوم العطلة لليوم الوطني في الإمارات فهو يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.

وبهذا نكون قد أوضحنا لكم الإجازات المتبقية في الإمارات وموعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وكل عام وأنتم بخير.