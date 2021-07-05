طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي للأطفال

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب للأطفال في مصرف الراجحي، من أشهر بنوك المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي الذي قد تمكن من إنشاء العديد من الفروع له في السعودية والعديد من الدول الأخرى، ومازال حتى الآن يلقى إعجابًا كبيرًا بين المواطنين، كما أن ما يميز مصرف الراجحي هو اتباعه لقواعد الشريعة الإسلامية في القروض والتمويلات التي يوفرها للعملاء، وهذا هو سبب شهرته الأول في الدول العربية، وهذا بالإضافة للخدمات الإلكترونية المقدمة للجميع كما ويتيح المصرف خدمة فتح حساب للأطفال في الراجحي لأولياء الأمور الراغبين في فتح حساب لأطفالهم.

فتح حساب في الراجحي للأطفال 2021

لأولياء الأمور الذين يتساءلون عن كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي للأطفال الصغار هذه هي الخطوات المطلوب اتباعها لفتح الحساب إلكترونيًا:

رابط مصرف الراجحي التالي يسمح لك بإنشاء حساب للأطفال في الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/.

بعد الضغط على الرابط تظهر صفحة الأحكام والشروط المفترض الموافقة عليها بعد قراءتها.

يجب على ولي أمر الطفل التوقيع وتقديم هوية شخصية له.

يتم إنشاء الحساب بسهولة في مصرف الراجحي بتسجيل البيانات الشخصية المطلوب توضيحها.

بعد تسجيل هذه البيانات يتم استكمال الخطوات لحين الوصول لصفحة إنشاء حساب في الراجحي للطفل.

فتح حساب في الراجحي أقل من 18 سنة

تكثر الأسئلة لمصرف الراجحي حول إمكانية فتح حساب للأولاد تحت سن 18 سنة، ولكن أوضح مركز الراجحي بالسعودية أن الذين لم يكملوا 18 سنة لا يسمح لهم بفتح حساب جاري في مصرف الراجحي إلا في حالة واحدة فقط وهي أن تكون وفقًا لقواعد القانون وبوجود الأب وموجبه وفي تلك الحالة يسمح للذين لم يكملوا 18 سنة فتح الحساب بكل سهولة.

حيث يعمل مصرف الراجحي على توفير الكثير من الخدمات للعملاء الحاليين ولجذب فئات أكثر من العملاء، ومن أفضل تلك الخدمات هي التمويلات التي تتبع الشريعة الإسلامية على جميع الخدمات، كما ويسهل من عملية إيداع وسحب الأموال وفتح حساب في مصرف الراجحي إلكترونيًا.