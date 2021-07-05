شروط التسجيل في كلية الحرم النبوي فتح باب التقديم للطلاب 2021؛ تعتبر كُلْيَة المسجد النبوي من أفضل الكليات المتواجدة في المملكة العربية السُّعُودية؛ كما أنها بدأت في فتح أبوابها لكي تستقبل الطلاب الجدد لكي يقوموا بالتسجيل والالتحاق بها في العام الجاري 2021م؛ حيث يتسابق الطلبة والطالبات لكي يستطيعوا الوصول إلي هذه الكلية العريقة؛ لذلك سوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني بعرض كافة الشروط وخطوات التسجيل التي يجب علي الطالب إتباعها لكي يستطيع التسجيل في كُلْيَة الحرم النبوي فتابعونا فيما يلي.

شروط التسجيل في كلية الحرم النبوي

حرصت المملكة العربية السُّعُودية أن تقوم بوضع مجموعة هامة من الشروط لكي يتمكن الطلبة والطالبات من القيام بالتسجيل في كُلْيَة الحرم النبوي في العام الجديد؛ وذلك حرصاً منها علي إتباع ما يتعلق بفائدة للكلية لكي تظل في مكانة كبيرة بين جميع جامعات وكليات المملكة؛ وتتمثل هذه الشروط والضوابط في التالي:

من أهم الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكلية الحرم النبوي أن يكون الطالب حاصل علي شهادة الثانوية أو ما يساويها من شهادات في المملكة أو من بلد أخري.

لابد أن يكون الطالب سلوكه متزن وحسن السير.

كما يوجد اختبار تحريري يخضع له الطالب أثناء عملية التسجيل يجب عليه اجتيازه.

ويوجد أيضاً مقابلة شخصية تتم مع الطالب يجب اجتيازها.

يفضل أن يكون تقدير الطالبات واصلاً إلي جيد جداً.

يجب خضوع الطالب إلي كشوفات طبية معينة وتجاوزها وتقديم الشهادات الطبية المطلوبة للتأكد من انه لائق طبياً.

يجب ألا يكون الطالب الذي يريد التسجيل في كُلْيَة الحرم النبوي تم فصله من جهة تعليمية أخرى.

يجب أن يكون الطالب أتم حفظ خمسة عشر جزءً من القرآن الكريم.

يوجد لكل قسم من الأقسام الداخلية للكلية مجموعة من الطلبات ولكي يلتحق الطالب بالقسم الذي يرغم به يجب تنفيذها جميعاً.

أوراق التسجيل في كُلْيَة الحرم النبوي

بعد أن قمنا بعرض الشروط الواجب توافرها في طلاب كُلْيَة الحرم النبوي؛ سوف نعرض بالتفصيل ماهي الأوراق التي يجب توافرها عند التقديم للكلية التي يجب أن يحرص الطالب علي جمعها لكي تكتمل عملية التسجيل وتتمثل في الآتي: