الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443 برقم الهوية من موقع وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالحصول علي القبول في المقطوعة وأيضاً معرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من الخدمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

المساعدات المقطوعة 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي أو كما تطلق عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدات المقطوعة هي عبارة عن أحدي البرامج الاجتماعية التي تطلق من الوزارة إلي عدد من فئات المجتمع السعودي وذلك لأن يتم مساعدتهم علي تحسين الدخل المادي لهم حيث إن هذه المقطوعة تقدم لعدد محدود من فئات المجتمع السعودي وهم المطلقات والأرامل والغير قادرين علي الكسب.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل المواطن علي المقطوعة وتكون هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم في المملكة.

إن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم في المقطوعة.

يجب إن يكون المتقدم غير حاصل علي مساعدات مالية أخري من الحكومة السعودية.

أذا كان عامل في القطاع العام أو الخاص يجب إن لا يزيد راتبة عن 3 الأف ريال سعودي.

إن لا يكون ممتلك لسجل تجاري أو سجل ضريبي.

أذا كان مقيم في خارج المملكة يجب إن يقيم 12 شهر علي الأقل داخل المملكة للتقديم في البرنامج.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لجميع المستفيدين من البرنامج تمكنهم من إجراء عملية الاستعلام عن المقطوعة ويكون ذلك عن طريق أتباع الأتي: