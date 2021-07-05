طريق التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa والشروط المطلوبة للاسر المنتجة

طريقة التسجيل في منصة ريف من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في محركات بحث للمواطنين في المملكه العربيه السعوديه حيث انها من المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات ويستفيد منها العديد من المواطنين في المملكة وتقدم هذه المنصة مبادرة للدعم المادي لمساعدة الأشخاص العاملين في مجال الزراعة و المساعدة على تحسين الأنشطة الزراعية وتأتي هذه المبادرة في إطار الخطة التي تضعها الحكومة السعودية للنهوض بجميع الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة سواء في الزراعة او الاقتصاد او السياحه.

طريقة التسجيل في منصة ريف يمكن الآن للكثيرين داخل المملكه العربيه السعوديه ان يستفيدوا من منصة ريف في تحسين الأنشطة الزراعية الخاصة بهم سواء في الزراعة أو في تربية النحل او اي مجال قريب من الزراعه و يستطيع هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بالتسجيل في منصة ريف لجميع الأسر المنتجة حتى يحصلوا على الدعم والاشياء التي تقدمها هذه المنصة لمساعدة هؤلاء الاشخاص وعليهم ان يقوم باتباع هذه الخطوات: اولا يقوم بالدخول الى موقع منصة ريف الالكترونيه

بعد ذلك يقوم الشخص انشاء حساب في هذه المنصة

تسجيل البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة من الشخص المتقدم مثل كتابة الاسم ورقم الهوية

وكتابه تاريخ ميلاد الشخص المتقدم ثم كتابة كلمة المرور والتحقق منها وبعد ذلك كتابة رقم رمز التحقق

قبل ان يقوم الشخص بالضغط على كلمة تسجيل يجب ان يتأكد من صحة بياناته التي كتبها.