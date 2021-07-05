تمويل فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل وبأطول فترة سداد

توجد الكثير من الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تقدم افضل التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المواطنين، فقد يبحث الكثير من المواطنين عن افضل التمويلات الشخصية التي تقدم داخل المملكة، فقد يمتلك هذا التمويل الكثير من المزايا التي يبحث عنها المواطن عند الرغبة في التقديم علي التمويل الشخصي، حيث يتقدم هذا التمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل من خلال منصة سلفة الالكترونية.

تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تقدم منصة سلفة الالكترونية افضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين السعودين، فقد أوضحت منصة سلفة الالكترونية انه يمكن الحصول علي التمويل الشخصي بكل سهولة ولاكن لا بد من توافر جميع الشروط والأحكام التي تم تحديدها، وسوف نوضح ما هي الشروط اللا بد من توفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

لا يقل عمر المتقدم عند التمويل الشخصي عن ثمانية عشر عاد ولا يزيد عن ستون عام وذلك من اجل ان يتم الحصول علي التمويل الشخصي. التمويل متوفر لجميع المواطنين السعودين فقط وليس متوفر للمقيمين داخل أراضي المملكة السعودية. يلزم ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي. يجب ان لا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر للعاملين بالقطاع الخاص. لا بد من تقديم جميع الأوراق اللازمة لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الالكترونية تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي وبدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين السعودين، حيث تعرف منصة سلفة الالكترونية إنها تتميز بإنهاء سرعة الإجراءات، حيث يمكن للعميل الحصول علي التمويل الشخصي في خلال دقائق بعد إتمام جميع جميع المستندات الواجب توافرها.