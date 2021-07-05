ماذا يحدث عند تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن بعد صرف الدعم؟

لا يتأخر برنامج حساب المواطن في السعودية، عن الرّد وتوضيح الأمور للمستحقين في أي وقتٍ، إذ أوضح مصير من لجأ إلى تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن بعد الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، سيّما أن الراتب الذي يحصل عليه كثير من المستفيدين، يعتمدون عليه بشكل كبير في تصريف أمور حياتهم، وسد الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، ولذلك يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رواتب للمستحقين والمسجلين في هذا البرنامج عبر حساباتهم البنكية، ليتمكنوا من صرفها، وهو نهج طبقته الحكومة مُنذ ديسمبر 2017م، لتحسين معيشة الفقراء، وذوي الدخول المنخفضة، والنساء الأرامل والأيتام والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن الشروط التي يجب أن تتوفر الراغبين في الحصول على الدعم الشهري، إذ تأتي على هذا النحو:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطنًا سعوديًّا.

يمكن لزوجة المواطن السعودي وأبنائه الحصول على الدعم.

لا بد من الإقامة الدائمة في المملكة.

يجب أن تكون البيانات المقدمة صحيحة، ومطابقة للسجلات الحكومية.

إدخال البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

لا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج دعم أخرى.

أن لا يكون المتقدم من المتواجدين في أي من دور الرعاية أو الإيواء الحكومية.

لا يوجد المتقدم للحصول على الدعم في أحد السجون.

تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن 2021

وكشف البرنامج عن مصير من لجأ إلى تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن بعد 10 يونيو 2021م، وذلك في رده على أحد المستفيدين من البرنامج ، على النحو التالي:

سيجري التحقق من عملية تعديل الآيبان الخاصة بالمستفيدين في دورة الدفع لشهر يوليو.

تصل رسالة نصيّة في حال جرى التحقق من رقم الآيبان.

صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا على الآيبان السابق، حتى يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاُ وعند انتهاء التحقق منه ستصلك رسالة نصية عبر الهاتف تفيد بذلك.

ويمكنك معرفة مواعيد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري لكل دفعة من خلال موقعنا ثقفني.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

ومن يحقق شروط الاستحقاق من برنامج حساب المواطن، يمكنه التسجيل بكل سهولة في البرنامج، حتى يتم بحث طلبه، وقبوله في حالة استئناف عملية قبول دفعات جديدة، إذ تأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:-