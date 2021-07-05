نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة الخارجية بالسعودية للرجال والنساء التخصصات المطلوبه وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف وزارة الخارجية بالسعودية للرجال والنساء، قامت وزارة الخارجية بالإعلان عن منذ قليل عن بدء التقديم في الوظائف التعاقدية الخاصة بالرجال والنساء، تضم الكثير من التخصصات المختلفة، وكشفت وزارة الخارجية في السعودية عن موعد بدء التقديم والشروط المطلوبة وكل ما يتعلق بوظائف وزارة الخارجية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل موعد التقديم والشروط اللازم توافرها للتقديم على الوظائف.

تقديم وظائف وزارة الخارجية بالسعودية للرجال والنساء

قامت وزارة الخارجية بالسعودية عن بدء التقديم في الوظائف بداية من يوم الاثنين الموافق 25 من شهر ذي القعدة 1442 ويوافق يوم 5 من شهر يوليو، وقد تستمر عملية التقديم لمدة 6 أيام حتي يوم 11 من يوليو 2021، وسوف يكون التقديم بشكل إلكتروني.

وقامت أيضا وزارة الخارجية بالنشر عن عدد الوظائف والتخصصات المطلوبة للتشغيل بالكوادر الوطنية للنساء والرجال وكانت هذه التخصصات هي،الأعلام السياسي، العلوم السياسية، حقوق الإنسان، العلاقات الدولية، التصميم الداخلي، الترجمة، الأمن الدولي، المحاسبة، وغيرها من التخصصات الأخري كتالي مثل ما موضح.

شروط التقدم لوظائف وزارة الخارجية بالسعودية

أن يكون المتقدم للعمل سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو ماجستير.

يجب أن يكون قد تخرج من كلية متعارف عليها في السعودية.

نسبة النجاح تكون بتقدير جيد.

حسن سير وسلوك وحسن المظهر.

لا يكون لديه مانع من السفر خارج المملكة.

التقديم في وظائف وزارة الخارجية بالسعودية

هذه هي المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف:-

وجدير بالذكر أن هذه الوظائف التي أطلقتها وزارة الخارجية سوف تكون بالسعودية والدول الشقيقة، ويمكنك التقديم فورا لطلب الالتحاق بالوظائف إذا كنت مستوفي كافة الشروط وكتابة الوظيفة الذي تريدها مناسبة لتخصصك والمؤهل العلمي الخاص بك، وسوف يتم التواصل عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني إذا تم قبول الطلب للتنبيه للالتحاق بالوظيفة.

وبهذا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم عن وظائف وزارة الخارجية بالسعودية للرجال والنساء، بدأ من الشروط والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم للتسجيل في وظائف وزارة الخارجية السعودية.