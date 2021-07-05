نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب صهريج ماء من الشركة الوطنية بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب الحصول على صهريج مياه من الشركة الوطنية، إذا كنت تقيم بأي مكان داخل المملكة وتريد الحصول على وايت مياه لمنزلك، فيمكنك بكل سهولة طلب الصهريج سواء عن طريق الاتصال بالشركة الوطنية عبر رقمها الموحد 92 000 1744 أو يمكنك ببساطة استخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى لطلب الوايت الذي تحتاجه.

طريقة إنشاء حساب على موقع الشركة الوطنية للمياه

يمكن للمواطنين طلب وايت من الشركة الوطنية عبر الموقع الإليكتروني لكن يجب أولًا أن يكون لديك حساب خاص بك على موقع الشركة، أما إذا لم يكن لديك فعليك أن تقوم بإنشاء حساب باستخدام الخطوات التالية:

ادخل على موقع الشركة الوطنية عبر البحث على جوجل عن الشركة الوطنية للمياه NWC.

اضغط على الفرع الإلكتروني، اختر إضافة حساب.

اضغط على إنشاء حساب.

سيطلب منك بياناتك (رقم الهوية الوطنية باللغة الإنجليزية فقط، وتاريخ الميلاد، ورقم جوالك، واسم مستخدم وكلمة مرور ، وبريك إليكتروني) واختيار اسم للمستخدم على الموقع اختياري .

اختر موافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط إرسال.

سيصلك رسالة تقعيل على هاتفك، قم بإدخاله في الحقل المخصص واختر تأكيد.

خطوات طلب صهريج ماء من موقع الشركة الوطنية

عند الانتهاء من إنشاء حساب خاص بك على موقع الشركة الوطنية، ويمكنك طلب صهريج الماء، باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الفرع الإلكتروني ومن الخدمات اختر طلب صهريج.

اختر المنطقة التي تقيم بها والمدينة، وحدد موقعك على الخريطة.

اختر حجم الصهريج المناسب لك وستظهر أمامك الأسعار شاملة قيمة الضريبة.

بعد أن تختار اختر تقديم الطلب.

ستصلك رسالة على جوالك تؤكد تقديمك للطلب وبها رقم الطلب.

سوف يتواصل معك سائق الصهريج قبل الوصول.

متابعة طلب صهريج مياه من الشركة الوطنية:

يمكنك التأكد من حالة طلبك وايت عبر موقع الشركة الوطنية:

قم بالدخول لحسابك على الموقع اضغط على قائمة الطلبات.

ستظهر أمامك أيقونة متابع حالة الطلب.

يمكنك الاستعلام عن طلبك باستخدام الرقم الذي وصلك عند تقديم الطلب.

وستكون حالة طلبك إما تم قبوله أو لم يتم.

يمكنك أيضًا طلب صهريج ماء عبر تطبيق وايتكم، وهذا التطبيق متوافر للهواتف على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور بشكل مجاني، فقط قم بتحميله على جوالك واطلب صهريج ماء بكل سهولة.