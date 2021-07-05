رابط التقديم على وظائف الحرس الملكي 1442

أخيراً تم فتح باب التقديم على وظائف الحرس الملكي 1442 لجميع الطلاب حملة الثانوية العامة، ويكون ذلك متاحاً عبر برنامج الإعدادية للتدريب والتأهيل؛ ثم بعد ذلك يتم التوظيف ضمن الوظائف العسكرية المعلنة والتي تحدد شروط وضوابط لابد من استيفائها كاملة والتي من شروطها أن يكون الطالب حاصل على مؤهل شهادة الثانوية العامة في أقسام (العلوم الطبيعية – العلوم الشرعية – العلوم الإدارية والاجتماعية) حيث تتضمن البرامج المتاحة برمجة الحاسب الآلي وإدارة سلاسل الإمداد والسكرتير التنفيذي، كما أنه يتم احتساب فترة التدريب ضمن الخدمة العسكرية براتب شهري تقدر قيمته بحوالي ألف ريال سعودي طوال فترة الدراسة وحتى الانتهاء من التخرج والتوظيف، بالإضافة إلى ذلك وجود تأمين صحي داخل مستشفيات القوات المسلحة لجميع الطلاب.

شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي 1442:

أولاً: يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء أداء خدمة الوطن خارج البلاد.

ثانياً: يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون صدر في حقه أي حكم قضائي أو شرعي من قبل.

ثالثاً: يشترط في المتقدم أن لا يقل عمره عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام وذلك تبعاً لبطاقة الهوية الوطنية عند التقديم.

رابعاً: يجب توافر اللياقة البدنية وتناسب الطول مع الوزن وألا يقل الطول عن 170 سم.

خامساً: يشترط ألا يكون المتقدم مطروداً أو مفصولاً من أي معهد عسكري أو أي كلية من قبل.

سادساً: يجب أن يكون المتقدم قد سبق حصوله على شهادة الثانوية العامة في التخصصات والأقسام المذكورة مسبقاً.

في النهاية لا يتم قبول أي من الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية أو الزراعية وكذلك خريجي المعاهد الصحية ومعهد إعداد المراقبين.

طريقة تقديم وظائف الحرس الوطني 1442:

للتقديم على وظائف الحرس الوطني 1442 عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة من خلال: