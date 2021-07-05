القوة الناعمة السعودية .. الحج أنموذجا في ندوة منتدى الخبرة

دوت الخليج – الرياض ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (القوة الناعمة السعودية .. الحج كأنموذجا) يشارك فيها: معالي الدكتور محمد بن صالح بنتن وزير الحج سابقا والسفير الدكتور سعود بن صالح كاتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة سابقا وعضو المنتدى والأستاذ بشير عبدالفتاح من مركز الإهرام للدراسات – مصر و الأستاذ فيصل بن سلمان الحويل الكاتب والباحث في مجال القوة الناعمة و يديرها الدكتور عادل بن عبدالقادر المكينزي أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) يوم الاربعاء 27 ذوالقعدة 1442 الموافق 7 يوليو 2021م الساعة 9 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

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