طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية و الفئات المستحقة للدعم

طريقة تحديث حساب المواطن الآن تُعد عملية تحديث حساب المواطن من العمليات، التي يحتجها العديد من الأشخاص المستفيدين من حساب المواطن، وتهدف الحكومة السعودية من برنامج حساب المواطن، إلى التخفيف قدر الإمكان من الأعباء على المواطنين السعوديين، والعمل على تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فقد تم إصدار برنامج حساب المواطن لكي يتم تعويض المواطنين، الذين لحقتهم المخاطر بفعل التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية برؤيتها 2030، ولذلك جاء إنشاء حساب المواطن ضروري لتقديم الدعم ومساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه احتياجاتهم الضرورية لمواجهة ظروف الحياه، كما يمكن التعرف علي تعرف علي خطوات إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن 2021.

طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية بالمملكة

ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات، من خلال رقم الهوية أحد أهم الخدمات التي تقدم من قبل حساب المواطن، ويمكن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن. ثم بعد ادخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. قم بالدخول إلى الملف الشخصي لك، من خلال إضافة رقم الهوية. علي المستخدم النقر على أيقونة تحديث البيانات. اضف كافة البيانات الجديدة، ومن ثم النقر على خيار الحفظ.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

حدد حساب المواطن كافة الفئات المستحقة للدعم، والتي تكون كالتالي:

تكون الفئة الأولي: لمن تصل قيمة رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي. ثم بعد تحددت الفئة الثانية: لمن تصل قيمة رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي. الفئة المستحقة الثالثة: لمن تصل قيمة رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي. يصرف دعم حساب المواطن للفئة، التي تصل قيمة رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي. و أخيرا تكون الفئة الخامسة: الغير مستحقين للدعم، هم من تكون قيمة رواتبهم تفوق 20160 ريال سعودي.

مدة الاعتراض على حساب المواطن

وفقاً لبيان حساب المواطن والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، فإن مدة الاعتراض على حساب المواطن يجب أن تكون خلال 5 أيام، وذلك من تاريخ تقديم الدفعة، وسيقوم فريق العمل المختص بمراجعة الطلب خلال فترة السماح التي تمتد 3 أشهر منذ تاريخ الإيداع.