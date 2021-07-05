نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية ومعرفه كيفيه الاستعلام الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام الشامل عن المخالفات من اهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة حديثا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن الاستعلام عن صلاحيه أقامة وكيفيه تجديدها الكترونيا عبر المنصة بالخطوات وأعلنت عن الاستعلامات الإلكترونية للمرور عبر المنصة وكيفيه الوصول إلي الخدمات بالخطوات. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه كيفيه الوصل إلي الخدمة الكترونيا بالخطوات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات

أعلنت البوابة الوطنية الموحدة عن خدمه الاستعلام عن المخالفات المرورية والذي يمكن الحصول علي الخدمة عبر المنصة. والتي تمكنك من استعراض تفاصيل المخالفة التي تم تسجيلها علي المواطن أو احد أفراد أسرته. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه علي المنصة.

خطوات استعلام المخالفات المرورية

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن المخالفات الكترونيا عبر المنصة والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.

الضغط علي خدمات ثم اختيار استعلامات.

وبعدها يتم الضغط علي المرور وبعدها الاستعلام الشامل عن المخالفات.

تعبئه جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون جميعها صحيحه.

الاستعلام للزائرين و الوافدين

كما أعلنت المنصة أيضا عن كيفيه الاستعلامات للزائرين والوافدين أيضا عبرها والتي تمكن الزائر الخليجي والوافدين من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليهم الكترونيا. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين للخدمه وهما الزائرين و الوافدين إلي المملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن المدخلات الخاصة بالخدمة ويجب أن تكون المخالفة تم تسجيلها داخل المملكة. ويجب توافر أيضا رقم الحدود أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو بطاقه سكانية للبحرين.

خطوات استعلام المخالفات للزائرين

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام الكترونيا والذي يكتمن في الخطوات الأتية: