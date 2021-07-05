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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1442 هجريا حيث يبحث معظم أولياء أمور الطلاب علي طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي نظام نور للطلاب فقد دعت وزارة التعليم السعودية جميع أولياء الأمور لتسجيل أبناءهم في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد حيث وضحت الإدارة التعليمية أن عدد المقاعد محدود كما أن الوزارة وضعت أولوية لتسجيل الطلاب البعيدين جدا عن مدارسهم عن القريبين منها فناشدت الوزارة سرعة التسجيل حتي يتثنى للطلاب أيجاد مقاعد لهم في الحافلات المدرسية في وقت مبكر.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور

كما أوضحت وزارة التعليم السعودية انه لكي يتثنى لكم الاستفادة من طريقة تسجيل الطلاب في النقل المدرسي نظام نور يجب أن يكون الطالب وولي أمرة مسجلي في الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي حتي يتم تنفيذ خطوات التسجيل بشكل سريع وبسيط واليكم الخطوات الأتية :

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. نقوم بكتابة رمز التحقق الموجود أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول. سوف تظهر لنا الصفحة الرئيسية للموقع نقوم بالضغط علي الإعدادات الجانبية اعلي الصفحة. نختار من القائمة خدمة النقل المدرسي للطلاب. نقوم بكتابة اسم الطالب المراد تسجيله في الخدمة وكتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع. ثم نقوم بالتعليم علي موافق للشروط والأحكام. سيقوم الموقع بطلب رمز الهاتف المراد تسجيل الطلب به وسوف يتم إرسال رسالة نصية بها كود التأكيد والذي بدورك سوف تدخله في الصفحة أمامك.

ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط علي أيقونة سداد المبلغ الخاص بالرسوم المقررة للخدمة وعليك الاختيار من عدة طرق للسداد وسوف تصلك رسالة نصية علي هاتفك تفيد بأنة تم سداد المبلغ وسوف تبين لك حاله الطلب المقدم من طرفك ورقم فاتورة السداد احفظها عندك جيدا لحين الانتهاء من تسجيل أبناءك في النقل المدرسي.

نظام نور النقل المدرسي 1442

نضع بين أيديكم الآن رابط طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور فكل ما عليكم هو تسجيل الدخول عبر الرابط السابق لنظام نور التعليمي واتباع الخطوات السابق ذكرها في هذا المقال وسوف يتم تنفيذ طلبكم بكل سهولة كما شددت الوزارة علي انه يراعي سرعة التسجيل في الخدمة لقله أعداد الباصات والمقاعد المخصصة لنقل الطلبة من والي مدارسهم وأماكن سكنهم ولضمان وجود مقاعد لهم في الحافلات المدرسية التي تخصصها وزارة التعليم السعودية والمدارس الحكومية.