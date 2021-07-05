الجامعة الإلكترونية تفتح فروعها في نجران وحائل وتعلن عن إتاحة تقديم للقبول لبرامج البكالوريوس في ١١ منطقة

دوت الخليج – الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعين في مدينتي نجران وحائل، ضمن خططها الإستراتيجية للتوسع في مناطق المملكة كافة، وافتتاح 20 فرعًا في السنوات الخمس القادمة.

وأوضحت الجامعة أنها استحدثت تخصصاً جديداً في كلية الحوسبة والمعلوماتية؛ هو علوم البيانات في كلٍ من الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة، إضافة إلى التخصصات المتاحة حاليًا في الكليات الأربع، مبينةً أنه تمت إتاحة أغلب التخصصات في فروع الجامعة الـ11 بالمملكة.

وكانت الجامعة بدأت في طلبات القبول في مرحلة البكالوريوس (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، من يوم أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء (04 /12 /1442هـ)، عبر بوابة القبول بالجامعة.

وأفادت بأن معايير القبول تتمثل في حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون اشتراط سنوات محددة ما بين التقدم للجامعة وسنة التخرج، واعتماد نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة، وفي حال تساوي النسب يتم النظر في الاختبارات المقدمة أثناء التقديم “القدرات العامة” و”كفايات اللغة الإنجليزية”.

ودعت الجامعة السعودية الإلكترونية المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة صفحة القبول على الرابط التالي ؛

https://info.seu.edu.sa