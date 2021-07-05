نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن برقم الهوية من الأمور الضرورية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابع لها البرنامج قد نوهت على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن لضمان استمرار صرف الدعم، وذلك التنويه الخاص بالتحديث يتم عن طريق إرسال رسالة نصية على الجوال المُسجل به على البرنامج، وعلى كل من تصله الرسالة أن يُسارع في تحديث حساب المواطن برقم الهوية.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية بطريقة سهلة وخطوات بسيطة من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وجدير بالذكر أنه يجب التحديث خلال المدة المحددة من قبل البرنامج، ولمعرفة طريقة تحديث البيانات قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على رابط تسجيل حساب المواطن من أحد المتصفحات. اكتب البيانات الخاصة بالتسجيل وهي (رقم الهوية وكلمة المرور ورمز الصورة). من الخدمات الإلكترونية الموجودة قم بالنقر على تعبئة واستكمال الطلب. ستجد أمامك جميع البيانات الخاصة بك من بيانات عامة والحالة الاجتماعية والعنوان والدخل وبيانات الحساب البنكي، قم بتغير ما تريده وتنقل بين الصفحات من خلال الضغط على التالي، أخير قم بمراجعة جميع البيانات وبعد الانتهاء اضغط على حفظ.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

على جميع المستفيدين من الدعم المادي في حالة تغيير رقم الجوال الخاص بهم أن يتوجهوا إلى حسابهم في حساب المواطن ويقوموا بتحديث حساب المواطن برقم الهوية الوطنية، ولمعرفة طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن قم بالآتي:

أولا دخول حساب المواطن من هذا الرابط: (https://www.ca.gov.sa/).

ادخل رقم الهوية وكلمة السر واضغط على دخول.

سوف تُفتح أمامك صفحة الخدمات منها قم بالنقر على تغيير رقم الجوال.

اكتب رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الجديد وتاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

اضغط على تغيير.

انتظر رسالة نصية على رقم الجوال الجديد تفيد بتغيير رقم الجوال في حساب المواطن.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

للحصول على بيانات أحد المستفيدين من البرنامج قم باتباع طريقة استعلام عن بياناتي في حساب المواطن التالية:

قم بالولوج إلى رابط حساب المواطن. عليك تسجيل دخول حساب المواطن. قم باختيار ملخص معلومات المستفيد. سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

رقم حساب المواطن

يُتيح البرنامج رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة عملاء البرنامج من أجل الاستفسارات وتقديم الشكاوى وتقديم الاقتراحات، بهدف توفير كافة السبل المتاحة لحصول المواطن على الخدمة بالطريقة الأسهل له وهذا يؤدي إلى رفع كفاءة العمل في المملكة وتلبية احتياجات المواطنين، ورقم حساب المواطن المجاني الموحد هو 19912 وهذا الرقم متاح لمدة 18 ساعة في اليوم للإجابة على اتصالات المواطنين.

موعد صرف حساب المواطن

يقترب موعد صرف حساب المواطن فلا يتبقى سوى أيام قليلة على موعد نزول الدفعة 44، حيث ظهرت نتائج الأهلية لهذه الدفعة الجديدة التي يتبين منها المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم، ومن خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن يمكن معرفة التأهل للمتقدمين عن طريق استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط قم بالآتي:

الدخول على ca.gov.sa الموقع الرسمي لحساب المواطن.

اضغط على حساب المواطن تسجيل الدخول بعد كتابة البيانات.

اضغط على قائمة دراسة الأهلية، وسوف يظهر لك حالة الأهلية الخاصة بك.

تسجيل جديد حساب المواطن 1442

وفر البرنامج طريقة سهلة التسجيل حساب المواطن برقم الهوية يتم تسجيل جديد حساب المواطن 1442 عبر الدخول على رابط البرنامج والضغط على مستخدم جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة كلها (معلومات عامة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الإفصاح عن الدخل، بيانات التابعين، معلومات الحساب البنكي، مراجعة)، بعد الانتهاء من كل هذا ستصلك رسالة على الجوال لتأكيد التسجيل في حساب المواطن.