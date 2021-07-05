نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن تحديث بيانات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن متاح لكل مواطن سعودي للحصول على الدعم المالي من البرنامج بما يوفر له حياة كريمة ويساعده على مواجهة أعباء الحياة وتحمل تكاليف المعيشة بشرط توافر شروط التسجيل في البرنامج، وقد تم إطلاق برنامج حساب المواطن لأول مرة في ديسمبر لعام 2017 بهدف مساعدة الأسر من متوسطي ومنخفضي الدخل على مواجهة أي تغييرات قد تطرأ نتيجة التطورات الاقتصادية بالمملكة.

التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن عن طريق ولي أمر الأسرة، ويتم تسجيل جديد حساب المواطن 1442 بالخطوات التالية:

الدخول على حساب المواطن عن طريق رابط التسجيل في البرنامج. ثم يقوم رب الأسرة بعمل تسجيل جديد في حساب المواطن وإضافة بيانات من يقوم بإعالتهم. ارفاق المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج. إدخال البيانات المطلوبة مثل تاريخ ميلاد مقدم الطلب، ورقم الهوية الوطنية لولي الأمر، ورقم الجوال الخاص به، وأخيراً يجب الموافقة على الشروط الخاصة بالبرنامج. بعد ذلك تتم عملية مراجعة بيانات مقدم الطلب، وبعد الموافقة على الطلب المقدم يتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل يحتوي على كلمة مرور لتفعيل تسجيل حساب المواطن.

يذكر أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يتم إضافتهم مباشرة إلى برنامج حساب المواطن دون الحاجة إلى التسجيل في البرنامج.

تحديث بيانات حساب المواطن

في حالة الرغبة في تعديل بيانات حساب المواطن المسجلة عبر المنصة، مثل تحديث الحساب البنكي أو دخل الأفراد يتم ذلك عن طريق البوابة الالكترونية لحساب المواطن بالخطوات التالية:

الدخول على حساب المواطن، ثم تسجيل الدخول على الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. الضغط على تعبئة واستكمال الطلب. في حالة وجود أي تعديل في البيانات العامة يتم تعديلها ثم حفظ ثم التالي. في الصفحة التالية بيانات العنوان، يتم تعديل أي بيانات مرتبطة بالعنوان والسكن وكذلك معلومات التواصل كرقم الجوال، ثم نضغط على حفظ ثم التالي. ننتقل إلى صفحة بيانات التابعين، وفيها يتم تعديل بيانات التابعين لولي الأمر وإلا سيتم إيقاف العائد المالي لحساب المواطن، حيث يتم الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بمعلومات العائل بشكل دقيق، ثم يتم التعديل على بيانات التابعين في حالة وجود أي تعديلات بالضغط على تعديل أمام كل تابع، ويمكن أيضاً حذف أي تابع، ويمكن أيضاً إضافة تابع جديد بالضغط على إضافة تابع ثم إدخال بياناته، ثم نضغط على حفظ ثم التالي. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة الإفصاح عن الدخل وهي تخص دخل رب الأسرة ودخل التابعين، ويتم ذلك بالضغط على تعديل في حالة تعديل الدخل لرب الأسرة أو للتابعين، ويمكن أيضاً حذف أي مصدر دخل بالضغط على حذف، كذلك يمكن إضافة مصدر دخل جديد بالضغط على إضافة دخل ثم إدخال بيانات الدخل الجديد، وبعد الانتهاء من تعديل بيانات الدخل نقوم بالتعهد أن جميع البيانات المدخلة صحيحة بوضع علامة أمامه، ثم نقوم بالضغط على حفظ، ثم التالي، وتجدي الإشارة إلى أن عدم تحديث بيانات الدخل قد يؤدي إلى وقف الحساب. ننتقل بعد ذلك إلى بيانات العقارات، وذلك في حالة الرغبة في تعديل البيانات المدخلة والخاصة بالعقارات، حيث يتم التعديل في حالة العقار المدخل بالضغط على تعديل، أو الحذف لأي عقار مدخل، والضغط على إضافة لإضافة عقار جديد، ثم نضغط على حفظ، ثم التالي. يتم الانتقال إلى الحساب البنكي لتعديل بيانات الحساب البنكي والذي يتم إيداع دفعات حساب المواطن به، حيث نقوم بإدخال رقم الحساب البنكي، ثم نقوم بإعادة إدخاله للتأكيد، ثم نضع علامة أمام الإقرار بوضع الحساب البنكي الخاص بصاحب الحساب، ثم نضغط على حفظ، ثم التالي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

تتم عملية استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن بالخطوات التالية:

الدخول على البوابة الالكترنية حساب المواطن. نضغط على استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية. نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم نضغط على استعلام.

موعد صرف حساب المواطن

اقترب موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو، ويتم صرف دفعة حساب المواطن عن شهر يوليو يوم 10 من الشهر الجاري كما هو معتاد لصرف الدفعات السابقة، ويتم إيداع الدفعات في الحساب البنكية المسجلة لمستفيدي حساب المواطن مباشرة.