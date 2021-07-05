نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي لحملة الثانوية العامة على رتبة عريف فني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي 1443، شهد رابط الاستعلام عن التقديم في الحرس الملكي ارتفاعاً كبيراً عبر محركات البحث الالكترونية، حيث يعد رابطًا رسميًا يوفر طلبات الالتحاق بالدورة الوطنية للحرس الملكي السعودي 1443 والتسجيل في برنامجه المتاحة، حيث تعمل إدارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم كافة الخدمات على موقعها الرسمي، وسوف نستعرض لكم كل التفاصيل الخاصة بالتقديم على رتبة عريف فني في الحرس الوطني، وكذلك شروط وتاريخ التقديم، والرابط الرسمي للتسجيل لحملة المدرسة الثانوية العامة وما يعادلها.

تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

تعتبر إدارة “الحرس الملكي السعودي” من أبرز الإدارات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، وهذه الإدارة تتبع مباشرة للقصر الرئاسي لملك المملكة العربية السعودية. حيث أصبح للحرس قسمًا مستقلاً، وميزانية خاصة به، حيث ويوفر هذا القسم مسؤولية حماية ملك المملكة العربية السعودية ووجهاء البلاد وضيوفها، وقد أعلنت رئاسة الحرس الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب لحملة الثانوية العامة للتعيين على رتبة “عريف فني” بعد التخرج، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وقد تم تحديد البرامج من خلال إدارة الحرس وهي برمجة حاسب آلي، إدارة سلاسل، سكرتير تنفيذي، علي أن يتم التقديم إلكترونياً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021م، الموافق 24 من ذو القعدة 1442 وقد شددت الإدارة على عدم تلقي اي طلبات بعد انتهاء المدة المحددة.

رابط تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

أكد رئيس الحرس الوطني السعودي على الطلاب السعوديين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالحرس الوطني على التقديم من خلال الموقع الإلكتروني “معهد الإدارة العامة” الذي أتاحته رئاسة الحرس الوطني، حيث بدأ تسجيل القبول من يوم الأحد 24 ذو القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 على رتبة عريف فني ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

شروط ومزايا تقديم وظائف الحرس الملكي

أوضحت الجهات الحكومية المختصة عدة شروط يجب توافرها للمتقدمين وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، من أب وأم سعوديين.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة العامة.

أن لا يكون المتقدم مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.

أن يكون المتقدم قام بأداء اختبارات التحصيلي في المركز الوطني للقياس والتقويم لحاملي الثانوية العامة.

أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

لا يقبل المعهد المتقدمين الحاصلين علي مؤهل الثانوية الزراعية او الصناعية أو معهد إعداد المراقبين.

وأوضحت الجهات الحكومية المختصة، أن مدة التدريب في المعهد تحسب ضمن سنوات الخدمة العسكرية، وكذلك يصرف راتب شهري قدره 1.000 ريال سعودي خلال فترة التدريب، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمتقدم مع إمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة السعودية، وتكون فترة التدريب بالرياض.