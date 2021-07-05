نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التوظيف وزارة الخارجية للتقديم على الوظائف التعاقدية لحملة البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة التوظيف وزارة الخارجية السعودية؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية عن وظائف وزارة الخارجية السعودية، حيث يتوفر لديها العديد من الأماكن الشاغرة في العديد من التخصصات، ورغبتها في تقدم المواطنين السعوديين لشغل الوظائف المتاحة للجنسين من الإناث والذكور، وقد أكدت على ضرورة تطابق شروط الالتحاق بوظائف وزارة خارجية؛ لأنه في حالة عدم الالتزام يستبعد طلب الوظيفة.

رابط بوابة التوظيف وزارة الخارجية للتقديم على الوظائف التعاقدية

أعلنت وزارة الخارجية أمس عن بدء التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية التعاقدية للجنسين اليوم الإثنين الموافق 25 ذو القعدة، ويستمر التقديم حتى 1 ذو الحجة، وعلى المتقدمين ضرورة الإطلاع على شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية 1442، وذلك عبر بوابة التوظيف وزارة الخارجية jobs.mofa.gov.

شملت وظائف وزارة الخارجية تخصصات الإعلام السياسي والدولي، والقانون العام والدولي، والعلاقات الدولية والموارد البشرية، والعلوم السياسية والدراسات الدولية، بالإضافة إلى تخصصات الاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة، فضلًا عن الجرافيك والتصميم الداخلي والترجمة وغيرها.

شروط وظائف وزارة الخارجية السعودية

حددت الإدارة العامة للموارد البشرية في إعلان وظائف وزارة الخارجية شروط الالتحاق والقبول في وظيفة وزارة الخارجية، وكانت كالتالي:

الجنسية السعودية.

الجنسية السعودية لزوج أو زوجة المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة.

السمعة الطيبة والسلوك الحسن.

التقدير العام لشهادة البكالوريوس أو الدكتوراه لا يقل عن جيد جداً.

العمل على معادلة الشهادة العلمية من وزارة التعليم السعودية في حالة الصدور من خارج المملكة.

اللياقة الطبية والمظهر الحسن.

ألا يكون هناك ما يمنع السفر خارج المملكة للعمل.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية بحيث لا تقل عن 5 درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادله من التوفل، وأن يكون معتمد من المركز الثقافي البريطاني؛ لأنه لا يقبل شهادة المعاهد الوسيطة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة

حددت وزارة الخارجية المستندات المطلوبة من المتقدمين في وظائف وزارة الخارجية، وقد اعتبرتها شرط أساسي من شروط قبول طلب التقديم، وهي عبارة عن صورة من الهوية الوطنية، وصورة من الشهادة العلمية، وصورة من الخبرات العلمية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتقدم.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط بوابة التوظيف وزارة الخارجية وشروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية 1442.