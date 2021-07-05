بدء التقديم الموحد بالكليات والجامعات التقنية في الرياض للعام 1443ه‍ ، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم الموحد للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة بالجامعات في الرياض، وكذلك الكليات التقنية بجميع تخصصاتها للعام 1443، وذلك عبر بوابة القبول الموحد « قبولي »، يبدأ التقديم اليوم الأحد 24 ذو القعدة الموافق 4 من شهر يوليو 2021.

مواعيد التقديم الموحد بالكليات والجامعات التقنية في الرياض للعام 1443ه‍

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عن مواعيد التقديم الموحد للطلبة والطالبات، الراغبين في الالتحاق بالمنشآت التدريبية، وتم تحديد مواعيد التقديم في المعاهد والكليات التقنية كالتالي:

المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوي ومعاهد التدريب في السجون والبرامج القصيرة يوم الأحد 24 ذو القعدة الموافق 04 يوليو 2021، وينتهي الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الاربعاء 04 ذو الحجة الموافق 14 يوليو 2021.

أما الكلية التقنية للطلاب فيبدأ التقديم يوم الأحد 24 ذو القعدة الموافق 04 يوليو 2021، وينتهي يوم السبت 30 ذو القعدة الموافق 10 يوليو 2021.

أما الكلية التقنية للطالبات فيبدأ التقديم يوم الاثنين 25 ذو القعدة الموافق 05 يوليو 2021، وينتهي يوم الأحد 01 ذو الحجة الموافق 11 يوليو 2021.

خطوات التسجيل ببوابة القبول الموحد للجامعات « قبولي »

الدخول على الرابط الرسمي ل بوابة القبول الموحد بالرياض « قبولي ».

بالرياض « قبولي ». الضغط على تقديم جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة من الطالب للتقديم بشكل دقيق.

الضغط على متابعة التسجيل.

كتابة كافة بيانات الطالب بإستمارة طلب الالتحاق.

يقوم الطالب بكتابة الجامعات أو الكليات التقنية التي يرغب في الالتحاق بها، وعليه أن يقوم بكتابة أكثر من رغبة.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة في حالة قبول الطالب، يقوم بإجراء مقابلة شخصية من خلال بوابة القبول الموحد.

الجامعات المتاحة للتقديم بالرياض على بوابة القبول الموحد

لقد أتاحت بوابة القبول الموحد « قبولي » عدد من الجامعات بالرياض، والكليات التقنية التي يمكن للطلاب والطالبات الاختيار فيما بينها عند الرغبة في التقديم وهي: