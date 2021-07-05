نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية التعاقدية للجنسين jobs.mofa.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية للمواطنين من الجنسين “الرجال والنساء عبر بوابة التوظيف؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توافر عدد من الوظائف التعاقدية الشاغرة في العديد من التخصصات، كما حددت الشروط الواجب توافرها في الكوادر البشرية المتقدمة لشغل وظائف وزارة الخارجية، وقد شددت على ضرورة الالتزام برفع الوثائق المطلوبة للتسجيل في الوظائف التعاقدية والالتزام بالشروط؛ لأنه تكون من أهم أسباب رفض الطلب.

رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية أمس عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات، وأن تقديم وظائف وزارة الخارجية سيبدأ من اليوم الإثنين الموافق 25 ذي القعدة 1442 هـ، ويستمر حتى الأول من شهر ذي الحجة القادم، وذلك عبر بوابة التوظيف jobs.mofa.gov.

شروط وظائف وزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية التعاقدية، متمثلة في:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاملًا للجنسية السعودية.

أن يكون المواطن حسن السمعة والسلوك.

ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

أن يكون متزوج من امرأة سعودية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنات.

ألا يكون هناك ما يمنع من العمل خارج السعودية.

أن يكون حسن المظهر ويتمتع باللياقة البدنية والطبية.

أن يجيد اللغة الإنجليزية بواقع خمس درجات في اختبار الايلتس.

ألا تقل درجة البكالوريوس أو الماجستير عن جيد جدًا.

أن يكون اختبار اللغة الإنجليزية من أحد الجهات المعتمدة من المركز الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار التوفل، ولكن لا يعتمد بنتائج المعاهد الوسيطة.

أن يتم معادلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير من وزارة التعليم السعودية في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف التعاقدية

شددت وزارة الخارجية على ضرورة إرفاق المستندات التالية في طلب التسجيل في وظائف وزارة الخارجية لذلك؛ لأنه بدونها يتم إلغاء الطلب، وهي صورة من كلٍ من:

الهوية الوطنية.

شهادة المؤهل العلمي.

الخبرات العلمية.

السيرة الذاتية.

تخصصات وظائف وزارة الخارجية

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية عن تخصصات وظائف وزارة الخارجية التعاقدية لذلك، وهي كالتالي:

الإعلام السياسي والجغرافيا السياسية والعلوم السياسية.

الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية والدراسات الدولية.

القانون العام والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

الأمن الدولي ونظريات التجارة الدولية.

الموارد البشرية

الإدارة المالية والمحاسبة.

الجرافيك والترجمة والتصميم الداخلي.

المحاسبة والإدارة المالية والاقتصاد.

الإستراتيجية والإعلام الرقمي.

في النهاية نكون قدمنا لحضراتكم تفاصيل إعلان وزارة الخارجية السعودية عن تقديم وظائف وزارة الخارجية التعاقدية للجنسين من حملة البكالوريوس عبر بوابة التوظيف.